Напавший с ножом на сотрудника СК в Москве назвал мотив преступления

Москва, 1 октября. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на сотрудника Следственного комитета у приемной ведомства в Техническом переулке в Москве. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео задержания злоумышленника.

Во вторник днем мужчина напал с ножом на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета полковника Владислава Капустина. Впоследствии он скончался в реанимации НИИ Н. В. Склифосовского.

На видео подозреваемый заявил, что ранее неоднократно обращался в СК с заявлением, но ведомство «не принимало его». Сотрудник правоохранительных органов попросил задержанного назвать мотив преступления.

«Потому что вы мое заявление выкидываете. Мою мать избивали, на дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что на помойке с матерью жить? Она меня вырастила, стояла в валенках, торговала, все деньги мне отдавали, в институте меня учила. И что я теперь? Буду под юбкой у нее прятаться? В суде разберемся», — сказал задержанный.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, подозреваемый в нападении имеет спортивный разряд по боксу, дома он иногда тренировался на груше. Злоумышленник также был замечен за порчей имущества, вламывался к соседям «в гости» с топором, ломал двери, также подавал в суд на мать.

По информации источника, мужчина страдает шизофренией, у него было не менее пяти госпитализаций, в том числе принудительных, проходил лечение в больнице имени Кащенко.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По данным СКР, подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере.