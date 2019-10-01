Клинцевич заявил, что присутствие войск США в Сирии препятствует ликвидации террористов

Москва, 1 октября. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что из-за присутствия войск США в Сирии на территории страны продолжают действовать террористы.

Клинцевич прокомментировал обращение координационных штабов России и Сирии к США с требованием вывести американские войска с оккупируемых территорий республики.

«По сути, присутствие войск США на территории Сирии является в данный момент главной, если не единственной, причиной, препятствующей окончательному уничтожению терроризма в этой стране», — констатировали российский сенатор.

Он добавил, что это было очевидно для России еще несколько лет назад, однако в настоящее время США «даже перестали как-то маскировать свои действия».

«Речь идет об откровенном прикрытии террористов. В результате практически без риска ошибиться можно указать на карте Сирии места их наибольшей активности, — констатировал он. — Это там, где располагаются войска США».

Координационные штабы России и Сирии ранее отметили, что США не способны обеспечить взятые обязательства по реализации оперативного плана ООН в Сирии. Речь в частности идет о зоне в районе Ат-Танфа, где расположена американская база. Ситуация в местном лагере «Эр-Рукбан» для беженцев близка к гуманитарной катастрофе.

Москва и Дамаск потребовали от Вашингтона незамедлительно покинуть оккупируемую американскими войсками территорию Сирии и дать законному правительству САР установить конституционной порядок и очистить район от террористов.