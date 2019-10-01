Путин проведет совещание по усовершенствованию первичного звена здравоохранения

Москва, 1 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин в предстоящую среду проведет очередное совещание, посвященное усовершенствованию первичного звена здравоохранения. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин 2 октября проведет очередное совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения», — следует из сообщения.

Отмечается, что глава российского государства сделает акцент на вопросах совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских сотрудников, а также на источниках и объемах финансирования региональных программ здравоохранения.

Напомним, в конце августа текущего года российский лидер поручил правительству страны к 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Президент РФ также поручил к 1 июля будущего года подготовить региональные программы модернизации. Кроме того, Путин потребовал провести анализ организации работы в первичном звене здравоохранения, подчеркнув, что в этой отрасли не все работает продуктивно.