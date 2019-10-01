Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Путин проведет совещание по усовершенствованию первичного звена здравоохранения

1 380
0 Оставить комментарий

Путин проведет совещание по усовершенствованию первичного звена здравоохранения

Москва, 1 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин в предстоящую среду проведет очередное совещание, посвященное усовершенствованию первичного звена здравоохранения. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин 2 октября проведет очередное совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения», — следует из сообщения.

Отмечается, что глава российского государства сделает акцент на вопросах совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских сотрудников, а также на источниках и объемах финансирования региональных программ здравоохранения.

Напомним, в конце августа текущего года российский лидер поручил правительству страны к 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Президент РФ также поручил к 1 июля будущего года подготовить региональные программы модернизации. Кроме того, Путин потребовал провести анализ организации работы в первичном звене здравоохранения, подчеркнув, что в этой отрасли не все работает продуктивно.

infox - new
Источник: Кремль
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров