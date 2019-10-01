Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника туристической группы

Москва, 1 октября. Общественный фонд «Памяти группы Дятлова» заявил о незаконной эксгумации тела одного из участников экспедиции погибшей в 1959 году на Среднем Урале. Об этом сообщил юрист фонда Евгений Черноусов.

По его словам, эксгумация тела одного из участников группы Дятлова осуществлялась с нарушением арбитражного процессуального кодекса РФ.

«По этому поводу мы подписали письмо, обратились к мэру, руководителю администрации Екатеринбурга с тем, чтобы разобраться в ситуации, почему была проведена эксгумация не в рамках уголовного дела, незаконно», — пояснил Черноусов.

По словам главы фонда Юрия Кунцевича, незаконная эксгумация тела Семена Золотарева осуществлялась по инициативе издания «Комсомольская правда».

В свою очередь сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова заявила, что процедура эксгумации является серьезным криминалистическим исследованием, которое может осуществляться только в рамках уголовного дела. Только в этом случае ее результаты могут считаться вещественными доказательствами.

Девять участников туристической группы под руководством Игоря Дятлова погибли в районе горы Отортен в Свердловской области в 1959 году. В начале марта 2019 года Следственный комитет РФ сообщил, что группа Дятлова погибла из-за экстремальных условий, в которых оказались туристы. В ведомстве отметили, что отсутствие криминального следа в данном инциденте стало основанием для прекращения уголовного производства в 1959 году.