Сирия, 1 октября. Пять бойцов SDF подорвались на мине ИГИЛ1. Боевики выпускают фейки об убийстве офицера САА в Хаме. Шесть боевых вертолетов ВВС Сирии продолжают наносить удары по опорным пунктам радикалов в горах Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: продолжают наносить точечные авиудары по опорным пунктам радикалов в предместьях города Кабана на северо-востоке Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным потеряли одного высокопоставленного офицера САА на севере Хамы, в Идлибе обстреливают укрытия джихадистов.

«Исламское государство»: совершило нападение на конвой боевиков «Демократических сил Сирии» на востоке провинции Ракка.

Курды: потеряли в Ракке пять человек в результате наезда патрульного автомобиля на противопехотную мину, оставленную боевиками ИГИЛ.

ВС Турции: направили два конвоя подкрепления к своим наблюдательным пунктам в Идлиб и Алеппо.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции Латакия продолжилась операция ВВС Сирии. По данным медиаресурса Qasion News. На восток провинции были отправлены шесть боевых вертолетов, которые днем нанесли точечные удары по укрытиям джихадистов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе группировки запрещены в РФ и являются террористическими) на склонах Курдских гор и в районе города Кабана. Информация о потерях радикалов в живой силе пока что уточняется. В ходе авианалета был разрушен ряд огневых точек боевиков, откуда ранее велся обстрел городов и поселений Латакии и на границах провинций Идлиб и Хама. Как стало известней ранее, к операции ВВС Сирии присоединились ВКС РФ.

Провинция Идлиб

На юге провинции Сирийская арабская армия (САА) продолжает отвечать на провокации со стороны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам». Как сообщает агентство Jisr TV, правительственные силы ведут огонь по опорным пунктам боевиков из средней и тяжелой артиллерии в районе деревень Барду, Умм-ас-Сир и в предместьях города Маарет-Хурма. Сведения о потерях боевиков пока уточняются. Другой отряд САА, дислоцированный близ города Хан-Шейхун, обстреливает джихадистов, которые попытались прорвать линии обороны правительственных сил.

Как сообщает медиаресурс Step News Agency, конвой бронетехники турецкой армии прибыл к наблюдательному пункту в районе поселка Дейр-Саман. Это произошло одновременно с отгрузкой подкрепления для турецкой армии у пункта в деревне Иштабрак на западе провинции Алеппо. В составе обоих конвоев особо отмечено наличие тяжёлой военной техники.

Тот же источник информирует, что один житель поселка Маарет-Мисрин был ранен при взрыве заминированного автомобиля. Подробностей происшествия, однако, источник не сообщает.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства»1 взяли на себя ответственность за подрыв автомобиля бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передает новостной портал Qasion News днем, на подконтрольном боевикам ИГИЛ медиаресурсе «Амак» появилось заявление, в котором террористы признали, что установили мину на пути следования конвоя курдских боевиков в районе деревни Ас-Сахамия на востоке провинции. В результате подрыва автомобиля были ранены и убиты пять членов SDF, которые находились в салоне. На востоке провинции отмечается рост числа нападений «спящих ячеек» на курдские патрули.

Провинция Хама

По неподтвержденным данным, один из высокопоставленных офицеров сирийской армии – Ахмад Халиф Аль-Дар был убит вчера вечером в результате взрыва снаряда на севере Хамы, о чем сообщает новостной портал Baladi News. Самодельная бомба была установлена в его автомобиле. Информация однако распространяется каналами, приближенными к боевикам «вооруженной оппозиции» и нуждается в тщательной проверке. Ранее боевики распространяли сообщения о том, что два военнослужащих сирийской армии погибли, подорвавшись на их мине, установленной в сельскохозяйственных угодьях на север Хамы в районе долины Аль-Габ. Однако данное заявление также не было подтверждено официальными СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.