США создали «карманный» ИГИЛ* в лагере «Аль-Хол», чтобы продолжить разрушение Сирии

Новые бунты ИГИЛ1 в американском концлагере «Аль-Хол» угрожают всему северу Сирии. Жены террористов из группировки «Исламское государство1», сдавшиеся в плен во время избиения под Аль-Багузом, превратили свой участок лагеря в миниатюрную копию «халифата» — и террористическая идеология ИГИЛ там продолжает процветать в «законсервированном» виде. Тем временем условия жизни в «Аль-Холе» остаются тяжелыми — там не хватает пресной воды, не хватает туалетов, накапливаются бытовые проблемы, жители лагеря практически лишены доступа к профессиональной медицинской помощи.

Стремительное ухудшение ситуации в «Аль-Хол» признают даже в руководстве проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), чьи бойцы охраняют лагерь. Пресс-секретарь SDF Мустафа Бали возложил ответственность на иностранных «жен ИГИЛ», которых не хотят забирать и судить родные страны. Он предупредил, что «ситуация в будущем может стать очень опасной, если правительства западных стран не возьмут на себя ответственность за своих граждан».

The situation in al-Hawl camp is deteriorating sharply as Daesh militants have stepped up their regrouping efforts through women in the camp recently. This is going to be very dangerous in future unless governments take responsibility for their citizens. pic.twitter.com/xrEYrlHckk — Mustafa Bali (@mustefabali) September 30, 2019

Очередная эскалация в «Аль-Холе» произошла вчера. Источники утверждают, что «жены ИГИЛ» организовали в лагере «шариатский суд». The Telegraph сообщает, что этот «суд» назначил нескольким женщинам палочное наказание — за то, что они не посещали обязательные занятия по изучению Корана. Курдская охрана вмешалась. Одна из женщин извлекла пистолет (вероятно, купленный у контрабандистов) — и была убита на месте.

Сирийские информационные агентства, действующие на оккупированной США территории, утверждают, что в результате инцидента была убита одна из «жен ИГИЛ», еще семь получили ранения, а более 50 были взяты под стражу курдами.

????A woman was killed, seven others were injured and more than 50 women were arrested in a riot after the establishment of secret courts by some 50 women of #ISIS terrorists in al Hawl camp of #Hasakah province



via @hawarnews pic.twitter.com/MwxTeBI8np — SMM Syria (@smmsyria) October 1, 2019

Теперь очевидно, что ситуация с «женами ИГИЛ» и их детьми в «Аль-Холе» куда серьезнее, чем считалось ранее: источники сообщают, что женщины из «халифата» не только сохранили в целости деструктивную идеологию запрещенного в России «Исламского государства», но смогли выработать на территории лагеря собственные структуры управления, свои шариатские «суд» и «полицию» — «Хизбу», и даже обзавелись оружием. Нанятые американцами курды явно оказались не готовы их охранять — даже официальный представитель SDF признает, что они выпустили ситуацию из-под контроля. В «Аль-Холе», по сути, продолжает существовать маленький и плохо вооруженный «халифат» ИГИЛ.

Women in al-Hawl camp have established their “Hisba”, morality police enforcing Shari’a on women and punishing those who don’t abide by. There is a small, unarmed caliphate in al-Hawl. Governments must repatriate their citizens if they don’t want ISIS 2.0 to emerge. pic.twitter.com/vY0F3tuEYz — Bahtiyar Umut (@baxtiyarumut) September 30, 2019

Инцидент имел и другие последствия, крайне неблагоприятные для обитателей «Аль-Хола» — представители организации «Врачи без границ» (MSF) объявили, что существенно сокращают присутствие в лагере, сообщает ABC News. MSF не готова рисковать своими врачами в случайных перестрелках. Учитывая, что маленькие дети и взрослые люди в американском концлагере и так регулярно умирают от недостатка элементарной медпомощи и антисанитарии, ситуация может ухудшиться трагически.

2- Kampa Holê!

jinek DAIŞ’ê hat kuştin, 7 birîndar bûn û 50 jî hatin girtinhttps://t.co/GgyxCcfqUDhttps://t.co/xT7FfY6hFY pic.twitter.com/iIkMpDcCbv — Ronahi tv (@tvronahi) September 30, 2019

Однако курды (вероятно, не без согласования с Пентагоном) используют ситуацию для того, чтобы напомнить — страны Евросоюза и другие страны мира должны забрать «своих» террористов ИГИЛ, чтобы снять их с «плеч» сирийцев и судить на своей территории. Президент США Дональд Трамп шантажировал этим Европу еще в минувшем феврале — угрожая выпустить не менее 800 террористов, находящихся в заключении в «Аль-Холе» и других местах в Сирии, на свободу. Первое, что боевики ИГИЛ сделают после освобождения — отправятся домой. А дома возьмутся за старое.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019

Тогда в Европе не оценили «щедрое» предложение Трампа — однако с тех пор американскому президенту удалось шантажом добиться увеличения расходов на НАТО от нескольких европейских стран. Возможно, шантаж начинает действовать — но и угроза, как стало ясно теперь, исходит не от нескольких сотен террористов, а от нескольких десятков тысяч сторонников ИГИЛ, которые готовы создавать «халифат» на любой территории.

Разместив взятых в плен под Аль-Багузом «жен ИГИЛ» в «Аль-Холе», американцы и курды вольно или невольно превратили лагерь беженцев в инкубатор террористической заразы. Это гнойник, который, лопнув, способен «заразить» не только Сирию и Ближний Восток, но и весь мир заразой исламизма в его наиболее радикальном формате.

Соединенные Штаты вполне сознательно используют «Аль-Хол» для поддержания нестабильности на северо-востоке Сирии, считает востоковед и публицист Андрей Онтиков. В разговоре с Федеральным агентством новостей он объяснил, почему иностранные боевики в «Аль-Холе» будут оставаться головной болью для стран Евросоюза.

«Прежде всего это проблема политического характера — для того, чтобы что-то сделать со всеми этими пленными боевиками ИГИЛ, и «женами ИГИЛ», и их детьми, — например, чтобы отдать боевиков и женщин под суд, — придется сотрудничать с Дамаском, — отметил Онтиков. — Несмотря на то, что мы говорим о лагере «Аль-Хол», о курдах, о зоне, которая фактически находится под контролем американцев, — волей-неволей европейцам придется идти на контакт с властями в Дамаске».

Политикам Евросоюза будет непросто вновь посмотреть в глаза сирийским коллегам после долгих лет ожесточенной конфронтации и поливания грязью в европейских СМИ. Кроме того, это очень сильно не понравится американцам.

«Контакта с Дамаском они по понятным причинам пытаются избежать — потому что это фактически будет легитимация сирийских властей в Европе. Этого европейцы не хотят, а сирийцы на этом играют, — уверен собеседник ФАН, — говорят, что если в ЕС хотят получить какие-то сведения о «своих» боевиках и «женах ИГИЛ» — пусть обращаются по официальным дипломатическим каналам».

С другой стороны, нестабильная ситуация в лагере «Аль-Хол» в каком-то смысле похожа на то, что происходило в лагере беженцев «Эр-Рукбан», который находится в американской зоне оккупации вокруг военной базы «Ат-Танф». В этом лагере американцы вербовали боевиков, которые атаковали различные районы Сирии, прежде всего в провинции Хомс — нападения на Пальмиру, Аль-Карьятейн, базу Т4.

«Есть ощущение, что ситуацию в лагере «Аль-Хол» дестабилизируют специально, специально накачивают его оружием, для поддержания контролируемой нестабильной ситуации в районах к востоку от Евфрата и оправдания американского присутствия в регионе», — считает Андрей Онтиков.

Ситуация с «карманным халифатом» пока что не склонна к улучшению, как и в целом в лагере «Аль-Хол», поэтому прогноз может быть только негативный, считает эксперт.

«Пока что в лагере «Аль-Хол» не происходит никаких принципиальных подвижек в сторону его расформирования или облегчения ситуации для его жителей. Курды с все большим трудом поддерживают лагерь в стабильном состоянии, и ситуация постепенно ухудшается. Когда в тесном пространстве возникает смесь из исламизма, терроризма, оружия на фоне катастрофической гуманитарной ситуации — последствия этого будут самые нехорошие как для Сирии, так и для всего региона, — предупредил аналитик. Американцы хотят поддерживать там контролируемую нестабильность — однако как долго им удастся управлять ситуацией, неясно. Выплеснувшись из лагеря «Аль-Хол», экстремизм может вновь распространиться не только по Сирии, но и добраться до Европы».

BREAKNIEUWS ???????? Nog maar keer een herhaling van onze oude account " Stormtroepen "

Kinderen van ISIS vrouwen in Syrië:

Leuke kindjes in kamp al hawl roepen hele leuke dingen over mensen die ze niet als moslims zien. pic.twitter.com/5wKJSYnckm — BREAKNIEUWS 1 (@breaknieuws) August 13, 2019

Стоит вспомнить, что для Соединенных Штатов не впервой создавать подобные «мины замедленного действия». Во время холодной войны, в период максимально напряженного противостояния между Штатами и Союзом, и одновременно наибольшей популярности коммунистических и социалистических движений в Западной Европе, ЦРУ организовало программу «Гладио». Затратив немало сил, американцы нашли контакты с уцелевшими идейными нацистами и членами неонацистских групп в Европе. В случае нападения Красной Армии или победы коммунизма в Европе нацисты, с оружием, полученным от ЦРУ, должны были оказать максимальное противодействие «красным» и дестабилизировать Европу до подхода «освободителей» из США.

Легко проследить аналогию с «Аль-Холом». Дамаск ясно дал понять, что намерен восстановить контроль над всей территорией Сирии — дипломатией или силой. На случай, если САА войдет в Рожаву, «законсервированное» в «Аль-Холе» ИГИЛ можно «вскрыть», отпустив на волю бесчисленных боевиков, их жен и детей. Это позволит дестабилизировать сразу все Заевфратье и положить начало новому подпольному «халифату», который будет ждать возможности начать новую войну. А там «освободители» из США используют резолюцию Совбеза ООН 2254 или постараются найти новые политические предлоги для вторжения в Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.