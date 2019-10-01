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США создали «карманный» ИГИЛ* в лагере «Аль-Хол», чтобы продолжить разрушение Сирии

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США создали «карманный» ИГИЛ* в лагере «Аль-Хол», чтобы продолжить разрушение Сирии

Новые бунты ИГИЛ1 в американском концлагере «Аль-Хол» угрожают всему северу Сирии. Жены террористов из группировки «Исламское государство1», сдавшиеся в плен во время избиения под Аль-Багузом, превратили свой участок лагеря в миниатюрную копию «халифата» — и террористическая идеология ИГИЛ там продолжает процветать в «законсервированном» виде. Тем временем условия жизни в «Аль-Холе» остаются тяжелыми — там не хватает пресной воды, не хватает туалетов, накапливаются бытовые проблемы, жители лагеря практически лишены доступа к профессиональной медицинской помощи.

Стремительное ухудшение ситуации в «Аль-Хол» признают даже в руководстве проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), чьи бойцы охраняют лагерь. Пресс-секретарь SDF Мустафа Бали возложил ответственность на иностранных «жен ИГИЛ», которых не хотят забирать и судить родные страны. Он предупредил, что «ситуация в будущем может стать очень опасной, если правительства западных стран не возьмут на себя ответственность за своих граждан».

Очередная эскалация в «Аль-Холе» произошла вчера. Источники утверждают, что «жены ИГИЛ» организовали в лагере «шариатский суд». The Telegraph сообщает, что этот «суд» назначил нескольким женщинам палочное наказание — за то, что они не посещали обязательные занятия по изучению Корана. Курдская охрана вмешалась. Одна из женщин извлекла пистолет (вероятно, купленный у контрабандистов) — и была убита на месте.

Сирийские информационные агентства, действующие на оккупированной США территории, утверждают, что в результате инцидента была убита одна из «жен ИГИЛ», еще семь получили ранения, а более 50 были взяты под стражу курдами.

Теперь очевидно, что ситуация с «женами ИГИЛ» и их детьми в «Аль-Холе» куда серьезнее, чем считалось ранее: источники сообщают, что женщины из «халифата» не только сохранили в целости деструктивную идеологию запрещенного в России «Исламского государства», но смогли выработать на территории лагеря собственные структуры управления, свои шариатские «суд» и «полицию» — «Хизбу», и даже обзавелись оружием. Нанятые американцами курды явно оказались не готовы их охранять — даже официальный представитель SDF признает, что они выпустили ситуацию из-под контроля. В «Аль-Холе», по сути, продолжает существовать маленький и плохо вооруженный «халифат» ИГИЛ.

Инцидент имел и другие последствия, крайне неблагоприятные для обитателей «Аль-Хола» — представители организации «Врачи без границ» (MSF) объявили, что существенно сокращают присутствие в лагере, сообщает ABC News. MSF не готова рисковать своими врачами в случайных перестрелках. Учитывая, что маленькие дети и взрослые люди в американском концлагере и так регулярно умирают от недостатка элементарной медпомощи и антисанитарии, ситуация может ухудшиться трагически.

Однако курды (вероятно, не без согласования с Пентагоном) используют ситуацию для того, чтобы напомнить — страны Евросоюза и другие страны мира должны забрать «своих» террористов ИГИЛ, чтобы снять их с «плеч» сирийцев и судить на своей территории. Президент США Дональд Трамп шантажировал этим Европу еще в минувшем феврале — угрожая выпустить не менее 800 террористов, находящихся в заключении в «Аль-Холе» и других местах в Сирии, на свободу. Первое, что боевики ИГИЛ сделают после освобождения — отправятся домой. А дома возьмутся за старое.

Тогда в Европе не оценили «щедрое» предложение Трампа — однако с тех пор американскому президенту удалось шантажом добиться увеличения расходов на НАТО от нескольких европейских стран. Возможно, шантаж начинает действовать — но и угроза, как стало ясно теперь, исходит не от нескольких сотен террористов, а от нескольких десятков тысяч сторонников ИГИЛ, которые готовы создавать «халифат» на любой территории.

Разместив взятых в плен под Аль-Багузом «жен ИГИЛ» в «Аль-Холе», американцы и курды вольно или невольно превратили лагерь беженцев в инкубатор террористической заразы. Это гнойник, который, лопнув, способен «заразить» не только Сирию и Ближний Восток, но и весь мир заразой исламизма в его наиболее радикальном формате.

США создали «карманный» ИГИЛ* в лагере «Аль-Хол», чтобы продолжить разрушение Сирии

Соединенные Штаты вполне сознательно используют «Аль-Хол» для поддержания нестабильности на северо-востоке Сирии, считает востоковед и публицист Андрей Онтиков. В разговоре с Федеральным агентством новостей он объяснил, почему иностранные боевики в «Аль-Холе» будут оставаться головной болью для стран Евросоюза.

«Прежде всего это проблема политического характера — для того, чтобы что-то сделать со всеми этими пленными боевиками ИГИЛ, и «женами ИГИЛ», и их детьми, — например, чтобы отдать боевиков и женщин под суд, — придется сотрудничать с Дамаском, — отметил Онтиков. — Несмотря на то, что мы говорим о лагере «Аль-Хол», о курдах, о зоне, которая фактически находится под контролем американцев, — волей-неволей европейцам придется идти на контакт с властями в Дамаске».

Политикам Евросоюза будет непросто вновь посмотреть в глаза сирийским коллегам после долгих лет ожесточенной конфронтации и поливания грязью в европейских СМИ. Кроме того, это очень сильно не понравится американцам.

США создали «карманный» ИГИЛ* в лагере «Аль-Хол», чтобы продолжить разрушение Сирии

«Контакта с Дамаском они по понятным причинам пытаются избежать — потому что это фактически будет легитимация сирийских властей в Европе. Этого европейцы не хотят, а сирийцы на этом играют, — уверен собеседник ФАН, — говорят, что если в ЕС хотят получить какие-то сведения о «своих» боевиках и «женах ИГИЛ» — пусть обращаются по официальным дипломатическим каналам».

С другой стороны, нестабильная ситуация в лагере «Аль-Хол» в каком-то смысле похожа на то, что происходило в лагере беженцев «Эр-Рукбан», который находится в американской зоне оккупации вокруг военной базы «Ат-Танф». В этом лагере американцы вербовали боевиков, которые атаковали различные районы Сирии, прежде всего в провинции Хомс — нападения на Пальмиру, Аль-Карьятейн, базу Т4.

США создали «карманный» ИГИЛ* в лагере «Аль-Хол», чтобы продолжить разрушение Сирии

«Есть ощущение, что ситуацию в лагере «Аль-Хол» дестабилизируют специально, специально накачивают его оружием, для поддержания контролируемой нестабильной ситуации в районах к востоку от Евфрата и оправдания американского присутствия в регионе», — считает Андрей Онтиков.

Ситуация с «карманным халифатом» пока что не склонна к улучшению, как и в целом в лагере «Аль-Хол», поэтому прогноз может быть только негативный, считает эксперт.

«Пока что в лагере «Аль-Хол» не происходит никаких принципиальных подвижек в сторону его расформирования или облегчения ситуации для его жителей. Курды с все большим трудом поддерживают лагерь в стабильном состоянии, и ситуация постепенно ухудшается. Когда в тесном пространстве возникает смесь из исламизма, терроризма, оружия на фоне катастрофической гуманитарной ситуации — последствия этого будут самые нехорошие как для Сирии, так и для всего региона, — предупредил аналитик.

Американцы хотят поддерживать там контролируемую нестабильность — однако как долго им удастся управлять ситуацией, неясно. Выплеснувшись из лагеря «Аль-Хол», экстремизм может вновь распространиться не только по Сирии, но и добраться до Европы».

Стоит вспомнить, что для Соединенных Штатов не впервой создавать подобные «мины замедленного действия». Во время холодной войны, в период максимально напряженного противостояния между Штатами и Союзом, и одновременно наибольшей популярности коммунистических и социалистических движений в Западной Европе, ЦРУ организовало программу «Гладио». Затратив немало сил, американцы нашли контакты с уцелевшими идейными нацистами и членами неонацистских групп в Европе. В случае нападения Красной Армии или победы коммунизма в Европе нацисты, с оружием, полученным от ЦРУ, должны были оказать максимальное противодействие «красным» и дестабилизировать Европу до подхода «освободителей» из США.

Легко проследить аналогию с «Аль-Холом». Дамаск ясно дал понять, что намерен восстановить контроль над всей территорией Сирии — дипломатией или силой. На случай, если САА войдет в Рожаву, «законсервированное» в «Аль-Холе» ИГИЛ можно «вскрыть», отпустив на волю бесчисленных боевиков, их жен и детей. Это позволит дестабилизировать сразу все Заевфратье и положить начало новому подпольному «халифату», который будет ждать возможности начать новую войну. А там «освободители» из США используют резолюцию Совбеза ООН 2254 или постараются найти новые политические предлоги для вторжения в Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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