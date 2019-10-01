Вассерман уверен, что Украина в Минске предложит «новую бредятину» по Донбассу

Украина будет всячески затягивать переговорный процесс, предлагая переговорным сторонам по Донбассу «новую бредятину». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал известный публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Встреча в Минске

Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», — говорится в тексте сообщения пресс-службы ведомства в Twitter.

Позднее в Минске пройдет заседание самой контактной группы.

«Очередная бредятина»

Как считает Анатолий Вассерман, Украина будет предлагать на обсуждение самые разные формулы, лишь бы не дать никаких официальных обязательств со своей стороны. Потому, что минские соглашения в их первоначальном виде Украина отказывается выполнять.

«Так называемая «формула Штайнмайера» — это не самостоятельное предложение. Это порядок исполнения минских соглашений. Дело в том, что после их подписания «киевские террористы» стали делать вид, что их порядок пересечения действий по реинтеграции Украины, перечисленные в этих соглашениях, ничего не значит. И выполнять их надо в другом порядке. И Франк-Вальтер Штайнмайер (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ. — Прим. ФАН), чувствуя свою долю ответственности за то, что Киев уже 21 февраля 2014 года отказался исполнять соглашение, подписанное при его участии 20 февраля, предложил четко зафиксировать, что порядок действий в минских соглашениях — порядок, в которых эти действия должны следовать друг за другом», — пояснил Анатолий Вассерман.

По словам Анатолия Вассермана, этот порядок исключает силовое подавление Киевом республик Донбасса. Именно из-за этого украинские власти отказались признавать «формулу Штайнмайера».

«Что касается «формулы Зеленского», она сводится к тому, что надо повторять республикам беззастенчивую ложь, на которую опирались «киевские террористы» в своей пропаганде. И затем упорно это повторять, чтобы у русского большинства граждан Украины, в том числе и у граждан республик, не было сопротивления безумным тезисам Киева, которые опираются на старую польскую фальшивку — «Украина — не Россия», — добавил Вассерман.

По его словам, «Формула Зеленского» — это пропагандистское прикрытие антирусского толка. ДНР и ЛНР с этим не будут согласны. Поэтому Киев придумает что-нибудь еще, потому что фантазия «Украина — не Россия» — единственное обоснование отдельной государственности Украины. И никто из руководителей Украины, желающих быть формально независимыми от остальной России, не способен от этой фальшивки отказаться.

«Я совершенно не сомневаюсь, что переговоры будут продолжаться. По мере отказа республик Донбасса от одной бредятины, будет непременно сочиняться новая. Это будет продолжаться до тех пор, пока Запад считает для себя выгодным разрушение России в целом и Российской Федерации в частности», — заключил Анатолий Вассерман.

Ранее глава украинского министерства иностранных дел заявил о существовании «формулы Зеленского». Она якобы должна прекратить гражданскую войну в Донбассе. Одна из главных составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам, если ситуация на юго-востоке страны не будет решена в самое ближайшее время.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились ДНР и ЛНР.