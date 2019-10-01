Северный морской путь может стать «зеленой» судоходной артерией мира

Москва, 1 октября. Северный морской путь может стать международной «зеленой трассой», поскольку выбросы парниковых газов на этом маршруте будут минимальными. Об этом во вторник заявил посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД РФ Николай Корчунов.

«СМП имеет все предпосылки стать глобальной «зеленой» судоходной артерией, поскольку на транспортировку товаров из Европы в Азию и обратно тратится меньше топлива и ресурсов, соответственно, углеродный след меньше, чем при транспортировке через Суэцкий канал», — отметил он, выступая на встрече стран-членов Арктического совета.

Корчунов подчеркнул, что атомные ледоколы не дают никаких выбросов. Кроме того, сейчас в России вводятся в эксплуатацию ледоколы, работающие на сжиженном природном газе, который считается экологически чистым топливом. Посол по особым поручениям подчеркнул, что Северный морской путь ориентирован на экспорт СПГ, а потому будет способствовать оздоровлению энергетической сферы Европы.

Напомним, что Северный морской путь — кратчайший морской маршрут, проходящий между европейской частью России и Дальним Востоком. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Северный морской путь — российская национальная транспортная артерия, поэтому Россия в полном соответствии с международным правом отвечает за функционирование этого маршрута и будет делать все для обеспечения безопасности Севморпути и сохранения хрупкой экосистемы этого региона.