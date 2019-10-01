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Леопард в Приморье показал мастерство маскировки

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Леопард в Приморье показал мастерство маскировки

Барабаш, 1 октября. Фото «невидимого» леопарда появилось сегодня в Facebook национального парка «Земля леопарда».

На первый взгляд кажется, что на снимке нет ничего, кроме леса. Но на самом деле среди листвы и стволов деревьев замаскировался леопард.

Вчера похожее фото опубликовали в Twitter People’s Daily, China. Всего за один день оно вызвало настоящий переполох, потому что найти леопарда оказалось практически невозможно. Нацпарк решил подхватить эту «игру» и показать то, как хорошо маскируются леопарды в Приморье.

«Найди леопарда! Пока весь мир разыскивает леопарда на нашумевшем фото, мы решили доказать, что дальневосточные леопарды маскируются ничуть не хуже, чем их более южные сородичи. А на самом деле — в разы лучше!» — написал автор поста в Facebook.

Люди приняли вызов и сразу же стали писать в комментариях свои догадки.

«Я нашла. Один глаз торчит», — написала Юлия Игнатенко.

«В верхней части, между 4 и 5 деревом слева, вертикально, об дерево точит когти», — написал Igor Perevolkov.

Увидеть леопарда получилось не у всех, но играть подписчикам все равно понравилось.

«Я не нашел, но мне все нравится», — написал Павел Бажин.

«- Ты видишь суслика?

- Неееет...

- А он есть!» — написал Igor V Borisenko.

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