Леопард в Приморье показал мастерство маскировки

Барабаш, 1 октября. Фото «невидимого» леопарда появилось сегодня в Facebook национального парка «Земля леопарда».

На первый взгляд кажется, что на снимке нет ничего, кроме леса. Но на самом деле среди листвы и стволов деревьев замаскировался леопард.

Вчера похожее фото опубликовали в Twitter People’s Daily, China. Всего за один день оно вызвало настоящий переполох, потому что найти леопарда оказалось практически невозможно. Нацпарк решил подхватить эту «игру» и показать то, как хорошо маскируются леопарды в Приморье.

#QuizTime: Can you find the leopard in this viral picture? (Photo via Twitter user Bella Lack) pic.twitter.com/ZpCzCMDcku — People's Daily, China (@PDChina) 30 сентября 2019 г.

«Найди леопарда! Пока весь мир разыскивает леопарда на нашумевшем фото, мы решили доказать, что дальневосточные леопарды маскируются ничуть не хуже, чем их более южные сородичи. А на самом деле — в разы лучше!» — написал автор поста в Facebook.

Люди приняли вызов и сразу же стали писать в комментариях свои догадки.

«Я нашла. Один глаз торчит», — написала Юлия Игнатенко. «В верхней части, между 4 и 5 деревом слева, вертикально, об дерево точит когти», — написал Igor Perevolkov.

Увидеть леопарда получилось не у всех, но играть подписчикам все равно понравилось.