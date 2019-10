Леопард в Приморье показал мастерство маскировки

Барабаш, 1 октября. Фото «невидимого» леопарда появилось сегодня в Facebook национального парка «Земля леопарда».

На первый взгляд кажется, что на снимке нет ничего, кроме леса. Но на самом деле среди листвы и стволов деревьев замаскировался леопард.

Вчера похожее фото опубликовали в Twitter People’s Daily, China. Всего за один день оно вызвало настоящий переполох, потому что найти леопарда оказалось практически невозможно. Нацпарк решил подхватить эту «игру» и показать то, как хорошо маскируются леопарды в Приморье.

#QuizTime: Can you find the leopard in this viral picture? (Photo via Twitter user Bella Lack) pic.twitter.com/ZpCzCMDcku