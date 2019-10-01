Эксперт оценил конструкторское решение Т-14, превращающее экипажи танков в «геймеров»

Военный эксперт Виктор Литовкин считает верным перевод танка на управление по приборам.

Ранее спецпредставитель корпорации «Уралвагонзавод» по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии Алексей Маслов сообщил, что экипажи танков Т-14 превратятся в «геймеров», которые будут вести бой по приборам.

«Армата» — это абсолютно новое конструкторское решение. Для танкистов там абсолютно новые условия ведения боевых действий. По большому счету, они становятся «геймерами». Экипаж видит все, но с использованием приборов. Раньше мы смотрели в командирский триплекс и прицел. Здесь психология для танкиста будет абсолютно другая — они должны будут доверять приборам», — заявил офицер.

При этом Маслов утверждает, что техника выполненная на платформе «Армата» станет основой танкового парка на следующие десятилетия, так как заложенные в нее возможности позволяют обеспечить возможность глубокой модернизации.

«Машины технически сложные, но в управлении достаточно простые. В них полностью учтено требование Минобороны, чтобы их могли эксплуатировать военнослужащие срочной и контрактной службы», — продолжает генерал.

С мнением Маслова согласен и военный аналитик ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что управление танком с ориентированием по приборам позволит повысить живучесть экипажа.

«К тому же экипаж все-таки открывает люки и не сидит все время в наглухо запаянной бронекапсуле. Они могут выбираться и смотреть. Но во время боя никто не сидит на башне, не смотрит в бинокль, танкист всегда сидит под защитой брони, поэтому и здесь во время боя люди будут защищены. Они будут все видеть на оптических приборах и датчиках, тем более что у танка Т-14 система обзора круговая, намного больше чем у любого другого танка», — поясняет Литовкин.

А если кому-то кажется, что для выведения боевой машины из строя достаточно уничтожить внешние камеры и датчики, то стоит вспомнить, что один танк на поле боя не появляется.

«Да, верно, так как в этом случае его из любого куста может уничтожить гранатометчик. Кстати, в 2007 году более 40 танков «Меркава», которые считались на тот момент самыми защищенными, подбили гранатометчики «Хезболлы» при помощи советского противотанкового гранатомета РПГ-29. Поэтому танк должен сопровождаться, например, боевой машиной поддержки танка, дронами, вертолетом, БМП, мотострелками, которые рядом с ним идут или едут на броне. То есть должна быть целая команда бронированных чудовищ для того, чтобы танки победили в наступательном бою или совершили прорыв», — продолжает собеседник ФАН.

К тому же не стоит забывать, что Т-14 в настоящий момент является самым совершенным в технологическом плане танком. Он штатно оснащается комплексом активной защиты «Афганит», комплексом динамического бронирования «Малахит», инфракрасным комплексом обнаружения целей, а также комплексом кругового обнаружения целей в ИК- и УФ-диапазонах.

«Просто не надо упрощенно воспринимать сообщение. Ни один танк не пойдет в атаку в одиночку, без поддержки пехоты или другой техники. Так что такое решение конечно же оправдано, тем более в танке электроника не только для того, чтобы следить за противником и наносить ему удар, эта электроника еще подсказывает экипажу о состоянии боевых систем танка, его трансмиссии, двигателя и т. д. там бортовая информационная управляющая система стоит, которая увязана в единый комплекс управления обороной», — заключил Литовкин.

Напомним, «Армата» — это тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин.