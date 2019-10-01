Политолог объяснил, почему Макрон готов поддерживать Россию в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет увеличить влияние Франции в Европе и в мире через нормализацию отношений с Россией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), уверен политолог и политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Французский лидер признался, что полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в ПАСЕ.

«Я полностью поддерживаю сделанный выбор (о возвращении России в ПАСЕ). Убежден, что российский народ близок к европейскому гуманизму, он сам участвовал в создании этого гуманизма», — заявил Макрон.

Как отмечает Станислав Бышок, Макрон пытается риторически повторить в завуалированном виде тезис президента Франции Шарля Де Голля «Европа от Лиссабона до Владивостока».

«Европа включает в себя Россию как культурную европейскую страну. В этом он прав. Резкая антизападная риторика имеет свое начало в советском времени. К примеру, в царской России было вполне дружественное и близкое отношение к Западу», — заявил Бышок в беседе с Федеральным агентством новостей.

Макрон хочет, чтобы Франция играла более значимую роль в Европе и мире, подчеркивает Бышок. По его словам, французский лидер намерен через такую «риторику» показать вклад страны и свой личный в нормализацию отношений с Россией.

«Напомню, когда он избирался президентом, то обещал предоставить план быстрого урегулирования ситуации в Донбассе, план создания Европейской армии. Ни того, ни другого осуществлено не будет, но на такую риторическую игру Макрону идти удается», — сообщил собеседник ФАН.

Кроме того, Франция не бойкотировала российскую делегацию в ПАСЕ, а занимались этим только страны, не имеющие особого веса в Европе.

«Ни одна большая и серьезная страна Европы не бойкотировала российскую делегацию, а бойкотировали лишь небольшие трабл-мейкеры, которые по большому счету погоды не делают и вернуться в ПАСЕ в рамках следующей сессии», — рассказал политический аналитик.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько признала необходимость поддержания диалога с Москвой.

Напомним, делегация от РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, а также участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской стороны, однако только ужесточала антироссийские санкции. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и в последующие годы перестала направлять заявку на утверждение своих полномочий.

В конце июня 2019 года участники сессии ПАСЕ утвердили резолюцию, которая полностью подтверждает полномочия российской делегации в организации. В конце августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга страны по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы.