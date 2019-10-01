Студент ВШЭ Егор Жуков проходил обучение в вербовочном центре Госдепа США

Инсайдер из «ФБК» Навального, ведущий авторский канал в Telegram «Фонд бабла с коррупцией», опубликовал сведения, доказывающие, что находящийся под следствием студент ВШЭ Егор Жуков — завербованный Госдепом США агент влияния.

Жуков — «дитя Америки»

Автор Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией» опубликовал запись, повествующую о том, что студент ВШЭ Егор Жуков, находящийся сейчас под следствием по обвинению в публичных экстремистских призывах, был участником образовательных программ американской НКО «Проект Гармония». Данная организация существует с 1985 года и создавалась для культурного обмена между жителями СССР и США, а также для углубления знаний в различных научных областях. Более того, НКО проводит мероприятия, посвященные развитию гражданского общества и повышению активности молодежи. Учащийся престижного вуза был участником сразу нескольких проектов, посвященных созданию в России «молодежных лидеров».

По данным канала, «Проект Гармония» находится на финансировании Госдепа США, который ежегодно выделяет огромные суммы денег на ведение деятельности за рубежом. В среднем организация каждый год получает до 25 миллионов рублей. За последние пять лет внешнеполитическое ведомство только в программы «молодежного лидерства» «Гармонии» вложило 115 миллионов рублей. Сейчас американская НКО реализует новый трехлетний грант.

Инсайдер «ФБК» отмечает, что образовательные программы «Гармонии» очень специфические. Там не только расширяют знания, помогают изучить английский язык, но и ведут политическую пропаганду. В частности, общество Соединенных Штатов позиционируется как эталонное, а российское всячески критикуется. Более того, во время обучения преподаватели нередко рекламируют блогера Алексея Навального и его «Фонд борьбы с коррупцией».

Вербовочный центр Госдепа США

Российские СМИ ранее неоднократно обращали внимание на деятельность НКО «Проект Гармония». Согласно материалам издания Life, американская организация представляет собой вербовочный центр по созданию агентов влияния на постсоветском пространстве. Филиалы имеются в Армении, России, Боснии и Герцеговине, Грузии, на Украине. Деятельность проходит при активном участии консулов США. За 30 лет существования проект «обучил» более 10 000 человек, сообщало издание Ruskline. Для «обработки» при отборе в группы обучения зарубежные технологи обращают особое внимание на подростков и студентов в возрасте от 15 до 22 лет из малоимущих семей.

На занятиях обучающимся дают не только знания английского, социологии и из других научных областей, но и вырабатывают управленческие навыки, учат формировать команду для призывов людей к гражданской активности, прежде всего к волонтерству. Оттачивание навыков английского языка позволяет проамериканским студентам черпать опыт у западных технологов во время поездок по обмену за границу. При возвращении школьники и студенты становятся лидерами мнений, активистами и применяют полученные навыки на практике, а наставники поддерживают начинания. По данным журналистов, «Проект Гармония» также имеет ряд программ по развитию IT-сферы.

Эксперты считают, что американская НКО создана для «идеологической обработки» школьников, а также для «перекачивания мозгов» в США.

«Всевозможные американские НКО работают как «пылесос». Я сам свидетель того, что дети, которые выигрывают олимпиады в восьмом классе, уже находятся зачастую на контроле у американского консульства. Списки выигравших детей передаются в американские НКО, которые финансируют всевозможные поездки под разными предлогами», — заявлял ранее политолог Олег Матвейчев.

Егор Жуков — американский агент влияния

Как обучение влияет на людей, можно увидеть по деятельности оппозиционного активиста и студента ВШЭ Егора Жукова, который при ведении своих блогов в социальных сетях давно отрабатывает американскую информационную повестку. Революции на постсоветском пространстве им воспринимаются позитивно. По его мнению, гражданам РФ нужно обращать внимание на положительный опыт переворотов в Армении и на Украине. Блогер считает российское общество недемократичным, а ранее и вовсе публиковал видео, в котором прогнозировал революцию в Москве. По мнению Жукова, многие иностранные партнеры обязательно преступники и друзья российской элиты. Например, он положительно воспринял массовые беспорядки в Венесуэле и косвенно поддержал мятежного ставленника США Хуана Гуайдо.

То, что между государствами могут быть просто прагматические финансовые отношения, завязанные на оборонные или ресурсные сферы, как-то упускается. И это еще не поднимается тема стратегического сотрудничества стран. С таким же рвением США, Великобританию или страны ЕС он не критикует. Если партнер РФ, значит, «друг элиты» и пособник в каких-либо преступлениях.

Стоит ли удивляться, что с такой позицией Жуков активно работает с «Открытой Россией» (признана нежелательной организацией) и с помощью ресурса Ходорковского двигается в политическом поле, принимая участие в незаконных акциях и массовых беспорядках?

Напомним, после проведения либеральным крылом Москвы незаконной акции 27 июля в центре столицы учащийся ВШЭ Егор Жуков был арестован и стал фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. Позднее в СМИ и политическом Telegram появилась информация, что студент престижного вуза был не просто активным участником, руководящим действиями толпы во время незаконной акции, но и посетителем ряда мероприятий, организуемых при поддержке западных спецслужб и олигархов. По данным СМИ, Жуков принимал участие в «Форуме молодых лидеров», проводимом ежегодно под эгидой «Национального демократического института США» (NDI, организация признана нежелательной в РФ). В период «бархатной революции» в Ереване студент набирался опыта в Армении. В начале 2019 года Егор Жуков летал в Ригу на конференцию «Открытой России», которую содержит миллиардер, сотрудничающий со спецслужбами США, Михаил Ходорковский.