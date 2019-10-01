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Убивший следователя в Москве петербуржец ранее угрожал правоохранителям

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Убивший следователя в Москве петербуржец ранее угрожал правоохранителям

Москва, 1 октября. Житель Петербурга Сергей Григорьев смертельно ранил сотрудника центрального аппарата Следственного комитета полковника Владислава Капустина во вторник в Москве. Убийца публиковал в Сети «манифест» и угрозы в адрес полиции.

Нападение произошло на проходной у главного здания СКР в Техническом переулке в центре Москвы. Злоумышленник ранил полковника ножом. Мужчину доставили в больницу для оказания экстренной помощи. Следователь скончался в реанимации НИИ Н. В. Склифосовского.

Убивший следователя в Москве петербуржец ранее угрожал правоохранителям

Как сообщает Mash, убивший Капустина мужчина опубликовал в Сети «манифест». Преступник попытался связать международные соглашения, заражение СПИДом и политику России в 1990-х годах. При этом уловить общую мысль «манифеста» невозможно.

Кроме того, на сайте психоневрологического диспансера №9 Невского района, где наблюдался Григорьев, опубликован его комментарий. Преступник крайне путано объяснил, почему нельзя забирать людей с психическими отклонениями в специализированные учреждения. В опубликованном Григорьевым послании едва ли можно уловить посыл, автор упоминает борьбу со СПИДом, коммунистическую справедливость и юридические споры. При этом в тексте четко выделены угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Григорьев, не стесняясь выражений, угрожает представителям власти.

Убивший следователя в Москве петербуржец ранее угрожал правоохранителям

Очевидно, что неуважение к закону порождает насилие в отношении правоохранителей. Вовремя не пресеченные инциденты могут приводить к таким трагическим сценариям, как убийство Капустина.

Ранее правоохранители задержали блогера Владислава Синицу, который призывал в Сети совершать насилие и убивать детей силовиков. Блогера признали виновным по уголовной статье «Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное с использованием Интернета, с угрозой применения насилия». Обвинение просило лишить Синицу свободы на шесть лет, заседание по делу Синицы состоится 3 октября.

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