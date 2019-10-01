Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами, ФАН публикует видео

Москва, 1 октября. Прощание с режиссером, художественным руководителем театра «Ленком» Марком Захаровым состоялось во вторник на главной сцене театра. В последний путь Захарова проводили аплодисментами, Федеральное агентство новостей публикует видео.

Проводить режиссера в последний путь собрались его близкие, друзья, коллеги и многочисленные поклонники творчества знаменитого кинематографиста. Церемония прощания началась в 10.00 по московскому времени. На траурную церемонию пришли сотни человек, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, директор Большого театра Владимир Урин, художественные руководители ведущих столичных театров Владимир Машков и Олег Меньшиков и другие.

В 14.00 процессия направилась на Новодевичье кладбище. Режиссера похоронят рядом с могилами выдающихся российских деятелей театра и кино Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.

Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни. По информации Федерального агентства новостей, причиной смерти режиссера стало воспаление легких.