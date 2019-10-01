Режим электронных виз начал действовать в Петербурге и Ленобласти

Санкт-Петербург, 1 октября. Эксперимент по оформлению электронной российской визы сроком до восьми дней стартовал 1 октября на территории Петербурга и Ленинградской области. Об этом заявил заведующий консульским отделом Представительства МИД России в Санкт-Петербурге Олег Коновалов.

Оформить электронную визу можно в течении четырех дней, подав заявку на сайте министерства иностранных дел РФ. Полученная электронная виза действует только на территории Петербурга и Ленинградской области. Посещение других регионов РФ будет наказываться штрафом.

Есть еще одно обязательное условие — выезд из страны должен быть через тот пункт, через который был въезд. В настоящее время визы выдаются бесплатно, однако к моменту окончания эксперимента, который завершится в начале 2020 года, за нее придется платить.

Глава комитета по Туризму администрации Петербурга Евгений Панкевич сообщил, что только за первую половину сегодняшнего дня, подано более трех тысяч заявок. Кроме традиционных запросов из стран Балтии и Финляндии, есть заявки из Индии и Филиппин.

Представители администрации Петербурга уверены, что благодаря электронным визам количество туристов может увеличиться до двух миллионов человек в год. Оформит электронную российскую визу могут граждане 53 стран.