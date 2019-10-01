Более 150 нигерийцев вернулись из Ливии

Триполи, 1 октября. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Нигерии (NEMA) смогло вернуть 161 нигерийца из Ливии. Среди них — 48 женщин, 93 мужчин и 20 детей обоего пола. При этом двое мужчин, имевшие проблемы со здоровьем, были госпитализированы.

Нигерийцы были доставлены самолетом авиакомпании Al Buraq Air из города Мисурата, расположенного в 200 километрах от Триполи. Помощь репатриантам оказывают Международной организацией по миграции и Евросоюз в рамках специальной программы, которая стартовала в апреле 2017 года. Содействие также оказывала иммиграционная служба Нигерии и правоохранительные органы нигерийского штата Эдо, которые занимаются борьбой с торговлей людьми.

Напомним, что 26 сентября власти Судана арестовали на границе с Ливией 13 торговцев людьми. Кроме того, Силы быстрой поддержки (RSF) арестовали 120 нелегалов, которые направлялись в Ливию. Среди них оказались суданцы, эфиопы, чадийцы и ливийцы.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось правительство национального согласия.