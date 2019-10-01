Москва, 1 октября. Скандальный блогер Лена Миро рассказала, что из-за своей любви к спиртному знаменитая балерина Анастасия Волочкова «растратила красоту», развелась с мужем и потеряла работу.

По ее словам, у Волочковой есть зависимость от спиртного. Такие выводы она сделала, исходя из интервью знаменитой балерины, где она рассказала о матери. Волочкова в ходе беседы с журналистами сообщила, что родительница сломала ей жизнь, настояв на аборте.

Миро уточнила, что ее не устраивает такая позиция звезды балета, ведь взрослый человек обязан сам нести ответственность за свою жизнь. Как подчеркнула она в своем блоге, неудачникам свойственно обвинять родителей в том, что их жизнь не сложилась. Он добавила, что родители не виноваты в судьбе детей, если им уже больше 16 лет.

Миро обвинила Волочкову в алкоголизме.

Ранее Волочкова пожелала россиянам алкоголизма, как у нее. Российская артистка в программе «Однажды» рассказала, что может себе позволить бокал шампанского и «все, что хочет», но лишь после того, как отработает концертный день. Волочкова обратила внимание на то, что ее концертная программа намного сложнее, чем выступления многих других артистов под фонограмму.

«Могу себе позволить шампанское после того, как отпахала, а это вам не под фанеру спеть. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма», — заявила балерина.

Кроме того, она заявила, что перенесла в жизни огромное количество «испытаний» и «противодействий».

Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре Петербурга, затем продолжила работать в Большом театре. В течение последних 15 лет выступает с сольными проектами.

Ранее блогер Лена Миро уже критиковала образ жизни Волочковой. Она заявила, что «отекшая балерина устраивает странные фотосессии и раздает пьяные интервью. По словам Миро, Волочкова ведет себя таким образом, что у людей появляются сомнения относительно ее трезвости. Кроме того, балерину публично обвиняла в алкоголизме телеведущая Дана Борисова, которая в течение нескольких лет лечилась от наркозависимости.