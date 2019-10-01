Киселев отреагировал на расследование ФАН об иностранном вмешательстве в дела РФ

Попытки иностранного вмешательства во внутренние дела России, увы, неизбежны, поэтому нужно быть готовыми, что Запад никогда не откажется от подобной политики. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал известный российский журналист Дмитрий Киселев.

Ранее ФАН опубликовало фильм-расследование «Анатомия протеста 2019», в котором подробно, буквально по пунктам раскрывается то, как коллективный Запад, в первую очередь США, координировали, подогревали и проплачивали летне-осеннюю «протестную» активность в России. В фильме почти поминутно и покадрово раскрыто, как и по каким западным лекалам и методичкам действовали иностранные кураторы, опекающие лидеров так называемой «оппозиции» в России.

Комментируя расследование ФАН, известный российский журналист и телеведущий, генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Киселев отметил, что вмешательство Запада в дела РФ — это реальность, с которой приходится считаться, чтобы грамотно и последовательно противостоять возникающим угрозам.

«Будут вмешиваться всегда, не надо иллюзий, — отметил Киселев. — Просто нам всем нужно это осознавать и понимать, на чьей стороне играем».

Ранее на стол комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ легли и материалы ФАН, раскрывающие, как неприкрыто и нагло действовали эти самые иностранные «вмешатели».

Источники Федерального агентства новостей сообщали о «методичках», ориентирующих таких персонажей, как скандальный блогер Алексей Навальный и его подельники, на максимально широкое вовлечение граждан в незаконные митинги и «протестные» акции. Канадская журналистка Ева Бартлетт, побывавшая на одном из наиболее распиаренных митингов оппозиции, а по факту просто на бесплатном концерте популярных среди молодежи исполнителей, рассказала в интервью ФАН, как американское посольство в Москве беззастенчиво скликало людей на это и подобные мероприятия.

Подстрекательская деятельность немецкого издания Deutsche Welle уже поставила под вопрос возможность его дальнейшей работы в России.

Не отстают и американские интернет-гиганты Google и Facebook, которые фактически ввели идеологическую цензуру, направленную против патриотических российских изданий, но дали полный карт-бланш оппозиции и русофобам всех мастей, включая беглого олигарха Михаила Ходорковского. Ходорковский, заочно арестованный в России по подозрению в организации заказного убийства, на словах враждует со своим «конкурентом» Навальным. На деле экс-олигарх активно включился в попытки любой ценой расшатать ситуацию в России.

Все это внушает серьезную озабоченность и политикам, и экспертам.

Напомним, в июле-августе в Москве прошло несколько митингов и акций (в основном незаконных) так называемой «оппозиции». Предлогом для скоординированного из-за рубежа якобы «народного возмущения» стал законный отказ допустить до выборов в Мосгордуму несколько человек, в подписных листах которых обнаружили недопустимое количество брака, в том числе подписи умерших людей. Среди наиболее активных организаторов беспорядков были подручные Навального: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие провокаторы.

Чтобы пресечь хаос и беспорядки в ходе незаконных митингов, правоохранительные органы задержали несколько десятков провокаторов и хулиганов, некоторые из них были привлечены к административной ответственности. Несколько человек стали фигурантами уголовных дел, и Запад немедленно и предсказуемо озаботился их судьбой, что тоже было признано вмешательством во внутренние дела РФ.