Москва, 1 октября. Крупные штрафы на данный момент могут быть единственной мерой воздействия на Google и Facebook за нарушения российского законодательства. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил член комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Адальби Шхагошев.

«Что касается Facebook и Google — это интернет-гиганты, которые просто так — административным делом, какими-то небольшими штрафами не испугать. Мое мнение, как члена комиссии, если речь пойдет о штрафах, то они должны быть очень большими, как минимум сравнимыми с теми, которые на них возлагаются европейскими странами, например Англией или Францией, где речь идет о сотнях миллионах долларов», — сказал Шхагошев.

Наказание должно быть ощутимым для самих компаний, пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия».

«Только бренд Google стоит порядка 700 миллиардов долларов. Теми штрафами, которые предусмотрены сейчас в российском законодательстве, задеть их невозможно. Это должны быть значительные суммы», — добавил парламентарий.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции также уточнил, что пока принятие закона о штрафах за нарушения российского законодательства в отношении таких компаний, как Facebook и Google, является единственной мерой воздействия.

«Пока я вижу, что только такие санкции могут быть применены. Но все будет зависеть от того, что они будут делать. Это сейчас так. Материалы, которые будут поступать, мы будем также изучать. Работы здесь не на один день», — подытожил Шхагошев.

Решение о создании комиссии было принято на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа. В связи с наличием выявленных фактов вмешательства депутаты приступили к работе в конце лета, а соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла 10 сентября.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное вмешательству в дела РФ через незаконные акции и митинги-концерты так называемой «оппозиции».