Путин призвал строить диалог по Арктике на принципах всеобщей безопасности

Санкт-Петербург, 1 октября. Межгосударственный диалог по Арктике должен строиться на принципах всеобщей и неделимой безопасности, заявил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам и гостям VIII международной встречи представителей стран-участниц Арктического совета.

Глава государства напомнил, что Арктика обладает уникальными природными богатствами, развитие этого обширного региона имеет огромное значение для экономики всего мира и для глобальной экологической обстановки.

В первую очередь, по словам Путина, участникам форума предстоит обсудить развитие транспортной инфраструктуры на трассе Северного морского пути, улучшение социальных условий жителей Арктики, а также внедрение инновационных технологий для добывающей промышленности и защиты окружающей среды.

Президент РФ выразил надежду, что диалог будет конструктивным и принятые на форуме решения помогут справиться с непростыми задачами, которые стоят перед международным сообществом в Арктическом регионе.

Как уточняет пресс-служба Кремля, в мероприятии участвуют представители 15 стран. Форум стартовал в понедельник и продлится три дня. Делегацию РФ на встрече возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.