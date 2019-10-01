В комиссии ГД по вмешательству обозначили вопросы к антироссийким СМИ

Москва, 1 октября. СМИ, в отношении которых собираются материалы, призывали россиян к смене власти, а также поощряли протестные настроения. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Адальби Шхагошев.

Ранее по итогам заседания комиссии ее глава Василий Пискарев рассказал об изучении работы таких медиаресурсов, как «Настоящее время» (Current Time), «Медуза», Русская служба BBC, МБХ Медиа, «Голос Америки» и «Радио свобода».

«Я имеющиеся материалы изучил. Речь идет о различных призывах со стороны этих средств массовой информации, которые можно расценивать как вмешательство во внутренние дела», — рассказал Шхагошев.

Речь идет о «призывах к смене власти в России, приветствии протестных настроений в обществе и их интерпретации как естественных», уточнил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия».

«При этом они даже устанавливают временные рамки – когда может произойти смена власти. Кроме того, они прогнозируют, сколько человек может выйти на улицы. Это аналитика, которую они непонятно откуда берут», — добавил депутат.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции также обратил внимание, что многими СМИ «это делается неоднократно, а системно и целенаправленно, поэтому требуется детальное изучение такой работы».

Собеседник агентства также уточнил, какие санкции могут быть применены к данным медиа.

«В зависимости от того, что мы найдем в высказываниях их журналистов, в том, что они публикуют на своих страницах, будут зависеть и меры воздействия – предложим ли мы завести на них административное дело, лишить аккредитации или признать иностранным агентом. Я не исключаю, что Роскомнадзор будет блокировать эти ресурсы», — отметил Шхагошев.

Напомним, решение о создании комиссии было принято на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа. В связи с наличием выявленных фактов вмешательства депутаты приступили к работе в конце лета, а соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла 10 сентября.

В понедельник Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное вмешательству США в дела России через незаконные акции и митинги-концерты. Выяснилось, что сотрудник американского посольства Стивен Секстон , являющийся агентом ЦРУ, проводил в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального тренинги, на которых рассказывал как нужно вести себя на митингах и при задержании.