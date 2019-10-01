Комиссия ГД по вмешательству в дела России может провести заседание в середине октября

Москва, 1 октября. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России может провести очередное заседание в середине октября. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил ее член Адальби Шхагошев.

«Комиссия, скорее всего, проведет заседание после региональной недели. Я думаю, что оно состоится в середине октября», — предположил Шхагошев.

На данный момент повестки нет, уточнил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия».

«Она будет связана с теми средствами массовой информации, о которых мы говорили [по итогам последнего заседания]», — уточнил Шхагошев.

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции также обратил внимание, что в отношении Deutsche Welle, к которому ранее были вопросы у комиссии, решение практически принято.

«Мы обратились в соответствующие инстанции», — напомнил Шхагошев.

По словам депутата, в случае поддержки на одном из ближайших заседаний Совета Госдумы, на комиссии также может быть более подробно рассмотрена его инициатива о проведении международных парламентских слушаний по вмешательству во внутренние дела других стран.

«К этому времени у нас сформируется понимание того, как реализовать предложение о проведении международных парламентских слушаний, с которым я выступил. Если Государственная дума поддержит нас, мы определим, на каких площадках они пройдут», — подытожил Шхагошев.

Напомним, по итогам заседания комиссии, которое состоялось в пятницу, 27 сентября, было принято решение о направлении материалов в отношении Deutsche Welle в министерство юстиции для признания СМИ иностранным агентом, а также в министерство иностранных дел России для рассмотрения вопроса о лишении немецкой телерадиокомпании аккредитации. Кроме того, данные о медиа предоставят в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

Помимо этого, глава комиссии Василий Пискарев сообщил о продолжении изучения деятельности других медиаресурсов, таких как «Настоящее время» (Current Time), «Медуза», «Русская служба «Би-Би-Си», «МБХ Медиа», «Голос Америки», Facebook, Google и «Радио свобода».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование о вмешательстве во внутренние дела России. ФАН установило, что каждый эпизод столкновения с полицией, каждый несанкционированный митинг, каждый пикет в России — все это звенья одной цепочки тщательно подготовленной операции.