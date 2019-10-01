Комиссия ГД по вмешательству пригласит послов стран, СМИ которых нарушают законы РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела может начать приглашать послов стран, СМИ которых нарушают законодательство России. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил ее член Адальби Шхагошев.

«Я не исключаю, что мы будем приглашать послов стран, СМИ которых нарушают наши законы и не приходят к нам на заседания комиссии», — сказал он.

По словам первого заместителя фракции «Единой России», это позволит сделать работу с данными медиа более эффективной и открытой.

Он напомнил, что на данный момент у комиссии есть планы пригласить на заседание нового посла США в Москве.

«Мы хотим видеть у себя посла Соединенных Штатов, но того, которого назначат», — подытожил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее американское посольство в России опубликовало в Twitter точный маршрут несанкционированного митинга в Москве 3 августа. Для обсуждения таких действий комиссия пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана. Впоследствии стало известно о намерении вести диалог с его преемником.

Решение о создании комиссии было принято на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа. В связи с наличием выявленных фактов вмешательства депутаты приступили к работе в конце лета, а соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла 10 сентября.

В качестве одного из источников информации парламентарии используют журналистские расследования, в том числе предоставленные Федеральным агентством новостей.