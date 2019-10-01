Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Комиссия ГД по вмешательству пригласит послов стран, СМИ которых нарушают законы РФ

549
0 Оставить комментарий

Комиссия ГД по вмешательству может пригласить послов стран, СМИ которых нарушают законы РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела может начать приглашать послов стран, СМИ которых нарушают законодательство России. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил ее член Адальби Шхагошев.

«Я не исключаю, что мы будем приглашать послов стран, СМИ которых нарушают наши законы и не приходят к нам на заседания комиссии», — сказал он.

По словам первого заместителя фракции «Единой России», это позволит сделать работу с данными медиа более эффективной и открытой.

Он напомнил, что на данный момент у комиссии есть планы пригласить на заседание нового посла США в Москве.

«Мы хотим видеть у себя посла Соединенных Штатов, но того, которого назначат», — подытожил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Комиссия ГД по вмешательству может пригласить послов стран, СМИ которых нарушают законы РФ

Ранее американское посольство в России опубликовало в Twitter точный маршрут несанкционированного митинга в Москве 3 августа. Для обсуждения таких действий комиссия пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана. Впоследствии стало известно о намерении вести диалог с его преемником.

Решение о создании комиссии было принято на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа. В связи с наличием выявленных фактов вмешательства депутаты приступили к работе в конце лета, а соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла 10 сентября. 

В качестве одного из источников информации парламентарии используют журналистские расследования, в том числе предоставленные Федеральным агентством новостей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров