Суд отказал другу Кокорина и Мамаева в освобождении по УДО

Москва, 1 октября. Суд отказал в условно-досрочном освобождении Александру Протасовицкому, который был осужден вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Клинцовский городской суд Брянской области не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого.

У Протасовицкого есть возможность обжаловать данное решение суда в течение 10 дней. В пресс-службе Брянского областного суда отметили, что срок тюремного заключения Протасовицкого истекает 13 ноября 2019 года.

Ранее стало известно, что Александр Кокорин и Павел Мамаев планируют приехать в Клинцовский городской суд, чтобы поддержать Александра Протасовицкого. При этом источник в правоохранительных органах отмечал, что в колонии Протасовицкий получил несколько дисциплинарных взысканий, поэтому руководство исправительного учреждения не поддержит ходатайство об УДО.

Напомним, в октябре 2018 года Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили две драки в центре столицы. Позднее приговорил молодых людей к реальным тюремным срокам.

После пребывания под стражей необходимого количества времени спорстмены подали ходатайства об УДО. В начале сентября суд удовлетворил ходатайства братьев Кокориных и Мамаева об УДО. 17 сентября они вышли на свободу.