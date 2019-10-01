В переписи населения в 2020 году появятся новые вопросы

Санкт-Петербург, 1 октября. Руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) Олег Никифоров рассказал о ходе подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Никифоров напомнил, что это будет третья по счету перепись населения в истории современной России. По его словам, она будет намного масштабнее чем предыдущие — в 2002 и 20210 годах.

Россиянам придется ответить уже на 32 вопроса, среди которых будут и необычные, в частности об уровне миграции населения и о брачной структуре семьи. В будущей переписи будет не только вопрос о владении русским или другими языками, но и об использовании их в повседневной жизни.

Из-за принятых поправок в законодательстве произошли изменения и в блоке вопросов об образовании. Теперь добавлена графа «Дошкольное образование».

По словам Никифорова, изменится и метод сбора информации. Если раньше у каждого переписчика уходило 40 минут, чтобы заполнить опросный лист, то теперь у каждого волонтера будет планшет со специальной программой — время процедуры сократится до 10 минут.

Всего планируется задействовать около 13 тысяч волонтеров, большая часть из которых — студенты вузов. Оставить свои данные можно и с помощью Интернета: для этого достаточно посетить портал gosuslugi.ru. Еще одна возможность пройти перепись — посетить стационарные участки МФЦ.

Перепись 2020 года пройдет с 1 по 30 октября следующего года. Первые результаты станут известны уже в декабре 2020 года.