Рябков сообщил, что РФ и США планируют новые контакты

Москва, 1 октября. Россия планирует контакты с США по различным направлениям взаимодействия, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«В планах есть», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, были ли на прошедшей на полях ГА ООН встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео достигнуты договоренности о новых контактах.

Рябков также отметил, что российская сторона несколько недель назад предложила Вашингтону конкретные даты для проведения консультаций по стратегической стабильности. Однако ответа не получила, добавил он.

Напомним, последний раунд консультаций РФ и США по стратегической стабильности состоялся 19 июля в Женеве. На встрече Москву представлял Рябков, а Вашингтон — первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.