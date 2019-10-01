Макрон заявил о полной поддержке продолжения работы делегации РФ в ПАСЕ

Париж, 1 октября. Глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон заявил, что в полной мере поддерживает продолжение работы России в Совете Европы и его парламентской ассамблее (ПАСЕ). Об этом французский лидер сообщил во время обращения к делегатам осенней сессии организации.

«Я полностью поддерживаю сделанный выбор о том, чтобы Россия осталась в Совете Европы, потому что уверен, что российский народ близок к европейскому гуманизму», — подчеркнул он.

Франция на сегодняшний день является страной-председателем в Совете Европы.

Напомним, делегация от РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, а также участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской стороны, однако только ужесточала антироссийские санкции. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и в последующие годы перестала направлять заявку на утверждение своих полномочий.

В конце июня 2019 года участники сессии ПАСЕ утвердили резолюцию, которая полностью подтверждает полномочия российской делегации в организации. В конце августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга страны по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы.