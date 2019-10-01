Самая красивая украинка объяснила отказ говорить на государственном языке

Киев, 1 сентября. Победительница конкурса красоты «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша прокомментировала скандал вокруг программы «Светская жизнь». Вопреки ожиданиям ведущей шоу Екатерины Осадчей, девушка не стала давать интервью на украинском языке.

После этого Осадчая объявила в Instagram, что из-за нежелания самой красивой украинки говорить на государственном языке, интервью с ней будет вырезано из итоговой версии передачи.

Сама же Паша объяснила ситуацию тем, что просто устала, и в ее отказе говорить по-украински не стоит искать никакого политического подтекста. Фотомодель подчеркнула, что она каждый день встает в 4 часа утра и работает до поздней ночи. Параллельно она готовится к мировому конкурсу красоты, на котором ей предстоит представлять свою страну.

«В этот день я отказалась давать интервью по одной единственной причине — плохое самочувствие и переутомление. В конце концов, у меня есть мой организм, который уже еле выдерживает те нагрузки, которые свалились на него. Будьте толерантными, господа!» — пишет Паша в Instagram.

«Мисс Украина» также добавила, что ей не принципиально, на каком языке говорить — на русском или украинском, поскольку она одинаково хорошо владеет обоими.

Напомним, что в апреле этого года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который сразу же получил неофициальное название «Закон о тотальной украинизации».

Он обязывает использовать украинский язык буквально во всех сферах жизни — в СМИ, больницах, школах, ресторанах и государственных учреждениях. Кроме того, госслужащие, адвокаты, врачи и сотрудники правоохранительных органов должны периодически сдавать экзамен на знание украинского. А следить за этим будут специально созданный институт языковых инспекторов. Украинская оппозиция сразу заявила, что намерена отменить данный законопроект, поскольку он нарушает положения конституции.