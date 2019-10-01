В Росстате рассказали, как посчитают россиян в ходе первой цифровой переписи населения

Ровно через год в России пройдет первая цифровая перепись населения. Руководитель Росстата Павел Малков называет ее одновременно последней бумажной переписью в стране и обещает получить с ее помощью «точную, непредвзятую и современную статистику». Подробнее о том, с какими технологическими новациями проведут перепись населения в 2020 году, — в материале Федерального агентства новостей.

Перепись-2020 будет радикально отличаться от работы переписчиков во все предыдущие годы в России, начиная с первого подсчета населения в 1987 году. Главное отличие — введение цифровых технологий. Глава Росстата Павел Малков признается, что «считать россиян» становилось все тяжелее: недоверчивый народ неохотно шел на контакт с переписчиками, часто сотрудникам просто не открывали двери домов. В этот раз «переписаться» можно будет через Интернет на портале «Госуслуги» (в том числе по стандартной учетной записи и через мобильное приложение), лично на стационарных участках в МФЦ «Мои документы» или же по старинке пообщаться с переписчиками.

360 000 переписчиков больше не будут тратить бумагу — им предстоит работать с планшетами отечественного производства «Ростелекома» (по словам Малкова, на технику для переписи потратят 6,7 млрд рублей). После эти планшеты должны перейти на «службу государству». Как утверждают в Росстате, благодаря цифровым технологиям в 2020 году удастся сократить количество переписчиков в 1,5 раза. Результаты переписи загрузят на цифровую аналитическую платформу «Население»: первые итоги появятся уже в 2020 году, полностью их проанализируют за 2021-2022 годы.

«Перепись населения — это единственный способ получить столь уникальную информацию о населении России, ее составе и используемых языках, образовательном уровне, реальной брачной структуре, жилищных условиях, — говорит Павел Малков. — По итогам мы можем точно описать состояние российского общества. Это будет калибровка государственной статистики, которая поможет принять правильные решения на всех уровнях — от муниципального до федерального. Поэтому очень важно, чтобы переписались все — от обеспеченных до обездоленных. Никто не должен остаться в стороне».

Бездомных и людей без постоянного места жительства помогут переписать сотрудники МВД.

В Росстате напоминают о главных принципах переписи: прежде всего это добровольное участие. Персональные данные для переписи не потребуются, переписные листы будут обезличены. Людям не нужны будут документы для подтверждения своих данных — все запишут со слов участников переписи. Переписчиков не будет интересовать размер доходов россиян, работодатель и то, находится ли жилье в собственности, — только сами условия проживания.

«Люди не должны переживать, что данные об их доходах отдадут в налоговую, — говорит советник главы Росстата Павел Смелов. — Их не будут спрашивать, получают ли они зарплату официально или в конверте. Важно узнать источники заработка: зарплата, вклад, пенсия. Так мы сможем понять, сколько в стране работающих, сколько потенциально безработных, сколько людей живут на пособия, отсюда возможна эффективная трансформация социальных программ».

Кроме того, в опросе учтут самозанятых и работающих на «удаленке» и получат максимально полную информацию о российских домохозяйствах.

Впервые при переписи по-новому сформулируют вопрос о языках. Он будет звучать не как раньше: «владеете ли вы русским языком и другими иностранными?», а «как вы его используете?». По мнению Росстата, так удастся понять, какие языки россияне реально используют в повседневной жизни и как лучше вводить образовательные программы на родных языках в национальных республиках. Опросный лист переведен на семь иностранных языков и на языки народов России.

Еще один новый блок первой цифровой переписи России — учет трудовой миграции. По результатам переписи специалисты Росстата попробуют оценить, сколько людей в стране перемещаются по регионам в поисках работы. По данным ведомства, сейчас это порядка 1,5 млн человек, и эту статистику планируют уточнить.

По прогнозам Росстата, перепись позволит получить данные об образовании россиян, которые невозможно узнать другим способом. Для этого в опросный лист включили две графы: «квалифицированный рабочий/служащий» или «специалист среднего звена».

В ответ на вопрос о национальности по-прежнему можно будет назвать себя гномиком или эльфом, как это было при переписи 2010 года.

«С этим ничего специально делать не нужно, — считает Павел Малков. — Это право любого человека на самоопределение, и мы запишем его так, как он себя назовет».

Предыдущая перепись в России кроме экзотических эльфов показала 50 новых национальностей, к которым отнесли себя люди. Причем не выдуманных, а реальных национальностей народов России, которых по разным причинам раньше стеснялись. Так, уже с 2002 года Росстат фиксирует активную самоидентификацию северных малочисленных народов.

«Мы даем фактуру для последующих управленческих решений, — говорит Павел Малков. — Потому так важна перепись, что на ее основе можно рассчитать действия по улучшению жизни населения на ближайшие десять лет».

Как рассказал ФАН глава Росстата, ведомство будет стремиться переписать все население, а недостающие данные возьмут из существующих административных источников.

«Есть люди, которых не застать дома или которые категорически не настроены общаться, — сказал Малков. — Тогда данные по ним собираются из административных источников. Но мы много времени уделяем эргономике опросных листов, потому что понимаем: главная ценность человека — время, а мы его занимаем. Поэтому наша задача — сделать опрос максимально быстрым, интуитивно понятным, удобным для каждого».

В Росстате рассказали, как во время пробной переписи 2018 года на портале «Госуслуги» опытным путем обнаружили, что людей раздражает вопрос про особенности жилых помещений — например, мало кто знает, из какого материала сделаны стены его съемной квартиры или какого года постройки его дом.

Усовершенствованную цифровую анкету переписи можно будет заполнить примерно за 15-20 минут, говорят в ведомстве.

В этом году переписи своего населения начали 28 стран, в том числе Белоруссия и Азербайджан. Представители Росстата планируют приехать к коллегам-статистам и посмотреть на итоги проведения подсчетов у них. Еще 50 стран, среди которых будет Россия, «посчитают своих» в 2020 году. В России первая цифровая перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, на это мероприятие государство потратит более 33 млрд рублей, из которых половина — фонд оплаты труда переписчиков и других сотрудников.

В результате переписи Росстат планирует уточнить свои прогнозы на прирост населения России. По предварительным данным, к 2020 году нас должно быть 146,8 млн человек.