Москва, 1 октября. Участник Великой Отечественной войны Евгений Шалашников, штурмовавший Берлин и оставивший надпись на Рейхстаге, скончался в Туле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.

Как уточнили в ведомстве, умер оставивший надпись на Рейхстаге участник штурма Берлина, ветеран скончался на 95-м году жизни. Как пишет РИА Новости, Евгений Шалашников ушел из жизни во вторник, 1 октября. Как добавили в МВД, Шалашников был призван в армию в январе 1942 года. Он принимал участие в Орловско-Курской операции, а также освобождал Прибалтику, Белоруссию, Польшу, штурмовал Берлин.

Ранее сообщалось, что самолет времен Великой Отечественной войны нашли вместе с пилотом под Петербургом. Курсанты МЧС в рамках акции «Вахты памяти» обнаружили военный самолет под Петербургом, внутри которого были найдены останки пилота, который погиб во время попытки атаковать цель. Поиски вели курсанты академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Недалеко от города Мга в Ленинградской области они нашли самолет Ил-2 времен Великой Отечественной войны.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, работа поисковиков была сложной, так как самолет находился в лесисто-болотистой местности. При этом куранты смогли не только найти детали корпуса самолета, но еще и части крыльев и двигателя, а также фрагменты кабины пилота.

Кроме того, в воздушном судне находились реактивные снаряды РС-82 и элементы пушечного вооружения, которые были в отличном виде.

Напомним, Минобороны РФ к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны рассекретило подборку исторических документов о Бухарестско-Арадской операции. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства.

Рассекречены копии постановлений, политдонесений, журналов боевых действий, наградные листы на наиболее отличившихся бойцов и газетные публикации.

В документах содержатся упоминания о героизме военнослужащих Красной армии, в том числе командира самоходной артустановки ИСУ-122 Прокофия Баранова, который уничтожил вражеские орудия, автомашины, 30 солдат и офицеров противника в бою при Плоешти. Сам Баранов сгорел вместе со своей установкой.