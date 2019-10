Неизвестный с мечом ворвался в колледж в Финляндии, есть жертвы

Хельсинки, 1 октября. Неизвестный мужчина ворвался в колледж в финском городе Куопио с мечом и напал на детей.

В результате нападения один человек погиб, еще девять получили ранения. Пока злоумышленника не удалось остановить.

Больница Куопио переведена в режим повышенной готовности. Место происшествия оцеплено.

BREAKING: Reports multiple people injured, one dead after a student armed with a sword entered a vocational classroom in a shopping mall in Finland and “stabbed as many as he could” @9NewsAUS pic.twitter.com/ry0CPbQ98a