Минздрав РФ назвал неоправданными заявления онкологов центра Блохина

Москва, 1 октября. Заявления четырех сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина о притеснениях со стороны нового руководства центра являются неоправданными и нарушающими врачебную этику. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава РФ.

Напомним, ранее детские онкологи записали видеообращение, в котором заявили, что массово уволятся из НМИЦ имени Блохина, если не сменится руководство центра. В частности, медики выразили недовольство требованиями директора центра Светланы Варфоломеевой.

«Требования, которые предъявляет к коллективу директор Светлана Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных. Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В министерстве уточнили, что после поступления обращения врачей для проверки ситуации была создана специальная комиссия, председателем которой стала директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава профессор Елена Байбарина. Членами комиссии стали сотрудники министерства, и ведущие специалисты в области детской онкологии.

В Минздраве отметили, что с момента назначения Варфоломеевой главой центра сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии не увольняли, передает НСН. Кроме того, в министерстве отметили, что врач Наталья Субботина, которая приняла участие в записи видеообращения, была переведена на одну ставку с полутора за нарушение трудовой дисциплины еще до прихода нового директора в медицинское учреждение. Расследование комиссии продлится до 10 октября, сообщает телеканал «360».