Банкротство Thomas Cook сильно ударило по зависящему от туризма Тунису

Тунис, 1 октября. Банкротство туристической компании Thomas Cook нанесло серьезный удар по зависящему от туризма Тунису, который только начал оправляться от нанесенного двумя террористическими атаками в 2015 году ущерба, заявил корреспондент газеты Eyewitness News Жан-Жак Корниш.

Туристический гигант Thomas Cook, считавшийся одним из крупнейших туроператоров в мире, был признан в конце сентября банкротом.

Четыре года назад боевики совершили теракты в Национальном музее Бардо и Суссе, жертвами которых стали несколько десятков человек, большая часть погибших — подданные Великобритании. После нападений террористов Лондон закрыл сообщение с Тунисом.

Власти Туниса рассчитывали, что спустя время ситуация в туристической сфере изменится. Руководство республики надеялось, что соберет девять миллионов путешественников в стране за счет недорогих отелей, ресторанов и близости к Европе. Thomas Cook забронировал менее 9% гостиничных номеров.

Когда Thomas Cook закрылся, в стране остались порядка 4,5 тыс. британцев. Они стали заложниками в североафриканской республике из-за своего обанкротившегося туроператора. Ранее сообщалось, что отели требовали от отдыхающих тысячи долларов, чтобы те могли уехать из страны.

Отмечается, что все британцы вернулись на родину заказанными правительством Британии самолетами.