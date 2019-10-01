Патриотизм надо доказывать делами — Евгений Федоров

Депутат Государственной думы Евгений Федоров, несмотря на специфические политические взгляды, всегда стоит на страже интересов Родины. Именно для этих целей он и создал патриотическое движение «НОД».

Евгений Федоров знаменит в первую очередь как создатель Национально-Освободительного движения. «НОД» призывает присоединиться к движению тех, кому небезразлично будущее России и кто готов бороться за суверенитет родной страны.

Мировоззрение у членов движения специфическое: они считают, что Россия управляется извне, поскольку проиграла Холодную войну США. Тем не менее цели у НОД вполне патриотические. Они содействуют становлению России как сильного суверенного государства. Государство в ближайшем будущем они надеются увидеть с мощной, современной, конкурентоспособной национально-ориентированной экономикой, стабильным демографическим ростом, развитым здравоохранением и образованием.

За декларируемые движением цели Федоров борется в Государственной Думе. С 1993 по 2019 год Евгений выступил автором более 68 законодательных инициатив. Среди них: закон об иностранных агентах, благодаря которому у иностранных организаций почти не осталось способов вмешиваться в российскую политику, закон о национальной платежной системе, благодаря которой в России появилась собственная система безналичного расчёта «Мир». Федоров подготовил законопроекты, которые рассмотреть в парламенте еще не успели: например, о независимости Центробанка, а также о запрете государственным служащим иметь недвижимость за рубежом.

Евгений Федоров знаменит не только в качестве парламентария. Он участвовал в войне в Афганистане, где защищал интересы Родины с оружием в руках. Кроме того, Евгений — кандидат экономических наук и изобретатель: Федорову принадлежит более 40 патентов на различные изобретения.

Слово «патриотизм» Федоров, по собственному признанию, не любит. По словам депутата, патриотические переживания — глубоко личные, делиться которыми не принято. Он уверен: патриотизм нужно доказывать не красивыми словами, а делами.