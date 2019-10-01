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Стало известно, что обсуждали Зеленский и Том Круз в Киеве

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Стало известно, что обсуждали Зеленский и Том Круз в Киеве

Киев, 1 октября. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с голливудским актером Томом Крузом, который прилетел в Киев по приглашению главы государства, сообщили в пресс-службе офиса украинского президента.

Представители президента Украины рассекретили темы разговора Зеленского и Круза в Киеве.

«Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов, — рассказали в администрации президента. — Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну».

При этом в Киеве не уточнили, о каком именно фильме на встрече шла речь.

Зеленский в свою очередь рассказал голливудскому актеру, что украинский парламент ранее принял закон о компенсациях иностранным кинокомпаниям, которые снимают проекты на территории страны. Глава Украины убежден, что этот закон сделает его страну инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.

Накануне Круза заметили в киевском метро. Как пишут украинские СМИ, он спустился в столичную подземку, чтобы посмотреть на станцию «Золотые ворота». Украинцы предположили, что Круз снимается на Украине в седьмой части боевика «Миссия невыполнима».

Ранее сообщалось, что подписчики из России активно комментируют публикацию фотографии голливудского актера Арнольда Шварценеггера с сыном Кристофером в соцсети Instagram. Россияне «атаковали» звезду из-за необычного выбора одежды.

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Источник: ТАСС
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