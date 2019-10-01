Минфин Судана уверен, что страна преодолеет экономические трудности за девять месяцев

Хартум, 1 октября. Судан преодолеет критическую фазу экономического кризиса в ближайшие девять месяцев. Об этом заявил министр финансов Судана Ибрагим Ахмед аль-Бадави в ходе встречи с генеральным директором Казначейства Франции Одиль Рено-Бассо.

Министр финансов Судана отметил, что в настоящее время экономика республики находится в глубоком кризисе, в результате которого в стране фиксируется нехватка хлеба, топлива и лекарств.

Аль-Бадави подчеркнул, что подобные встречи «открывают большие перспективы для развития суданской экономики», так как создают благоприятные условия для инвестиционного климата в республике. Он также добавил, что Судан «преодолеет критическую фазу экономического кризиса в течение следующих девяти месяцев».

По словам министра, в настоящее время правительство Судана стремится улучшить деловую среду в стране, чтобы привлечь частные иностранные инвестиции, которые смогут дать толчок для развития суданской экономики.

Кроме того, Аль-Бадави приветствовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвавшего исключить Судан из списка государств, спонсирующих терроризм. По его словам, заявление Макрона является «огромной политической поддержкой Судана, а также дает республике серьезный импульс для дальнейшего развития», передает Sudanakhbar.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму.