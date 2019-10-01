Опубликовано видео с места смертельного нападения на полковника СК РФ

Москва, 1 октября. Видео с места нападения на полковника центрального аппарата СК РФ Владислава Капустина у приемной ведомства в Техническом переулке Москвы появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

На кадрах записи можно видеть, что проезжую часть переулка перегородила служебная машина СК. Здесь работают следователи, присутствуют журналисты.

Напомним, после нападения Капустин был экстренно госпитализирован в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Несмотря на все усилия врачей, он умер в реанимации. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Преступник, нанесший смертельные ранения Капустину, был сразу же задержан. Сейчас его допрашивают следователи. По предварительным данным, злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Петренко отметила, что задержанный вел себя неадекватно, поэтому в ближайшее время его могут направить на психолого-психиатрическую экспертизу.

«Сотрудники всего ведомства скорбят вмести с родными и близкими нашего погибшего товарища», — добавила Петренко.

Уточняется, что СК РФ окажет семье офицера всю необходимую помощь и поддержку.