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Опубликовано видео с места смертельного нападения на полковника СК РФ

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Опубликовано видео с места смертельного нападения на полковника СК РФ

Москва, 1 октября. Видео с места нападения на полковника центрального аппарата СК РФ Владислава Капустина у приемной ведомства в Техническом переулке Москвы появилось в распоряжении Федерального агентства новостей. 

На кадрах записи можно видеть, что проезжую часть переулка перегородила служебная машина СК. Здесь работают следователи, присутствуют журналисты. 

Напомним, после нападения Капустин был экстренно госпитализирован в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Несмотря на все усилия врачей, он умер в реанимации. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). 

Опубликовано видео с места смертельного нападения на полковника СК РФ

Преступник, нанесший смертельные ранения Капустину, был сразу же задержан. Сейчас его допрашивают следователи. По предварительным данным, злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Петренко отметила, что задержанный вел себя неадекватно, поэтому в ближайшее время его могут направить на психолого-психиатрическую экспертизу.

«Сотрудники всего ведомства скорбят вмести с родными и близкими нашего погибшего товарища», — добавила Петренко.

Уточняется, что СК РФ окажет семье офицера всю необходимую помощь и поддержку.

 

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