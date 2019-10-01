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Валуев объяснил, почему он не будет слушать выступление Греты Тунберг в Госдуме

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Валуев объяснил, почему он не будет слушать выступление Греты Тунберг в Госдуме

Москва, 1 октября. Шведскую экоактивистку Грету Тунберг пригласили в Российскую Федерацию для выступления перед молодежью и парламентариями, однако не все депутаты позитивно встретили такую идею.

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев признался, что не стал бы слушать речь девушки.

«Буду относиться к ее высказываниям более серьезно, когда она получит образование», — объяснил парламентарий.

По мнению Валуева, 16-летняя школьница Тунберг высказывает не свои мысли, поэтому депутат «не стал бы слушать» ее выступление, сообщает телеканал «360».

Впрочем, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов указал на то, что крайне важно слышать и обращать внимание на мнение всех подобных активистов. Он также сказал, что тщательно следит за Гретой и акциями, которые она организует, добавив, что в РФ тоже волнуются из-за глобального изменения климата.

«Мы обеспокоены изменением климата и будущим нашей планеты, поэтому законодатели делают шаги на своем уровне, а общественные активисты — на своем», — резюмировал он.

Напомним, Грета Тунберг стала известна во всем мире в 2018 году, когда вместо посещения занятий в школе она стала приходить к парламенту Швеции с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата.

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Источник: Телеканал 360
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