Пограничники задержали 87 браконьеров из КНДР в Японском море

Владивосток, 1 октября. Российские пограничники за последние двое суток задержали 87 граждан КНДР, которые занимались браконьерством в Японском море. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержания проводились пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю с 28 по 30 сентября в исключительной экономической зоне РФ. Всего было задержано 11 маломерных судов вместе с экипажами.

Кроме того, российские пограничники спасли 174 корейских моряков с 26 маломерных судов, которые терпели бедствие. Во время операции по задержанию никто не пострадал, в ближайшее время граждане КНДР будут переданы на родину.

Ранее российские пограничники уже задерживали граждан КНДР за браконьерство в исключительной экономической зоне РФ. Тогда экипаж одной из шхун оказал сопротивление при задержании, в результате пострадали сотрудники пограничной службы, один из нападавших погиб. Шестерых задержанных в Японском море браконьеров из Северной Кореи арестовали на два месяца.