Политолог объяснил, чем обернется для Зеленского борьба с контрабандой на Украине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что при предыдущей власти в стране сотрудники органов прокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) взаимодействовали с контрабандистами. На решение проблемы контрабанды на Украине уйдет весь срок президента страны Владимира Зеленского, уверен политолог Богдан Безпалько.

По словам Гончарука, новые люди в СБУ и других правоохранительных органах смогут справиться с проблемой контрабанды в стране. Он надеется, что победить контрабандистов можно только совместными усилиями органов правопорядка и правительства под руководством президента Украины.

«Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура и СБУ, силами министерства финансов. Поэтому меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее. Я убежден в том, что нынешние руководители прокуратуры и Службы безопасности Украины достаточно отличаются моральными качествами прежде всего от тех людей, которые возглавляли эти органы раньше», — сказал украинский политик.

По словам Богдана Безпалько, это в первую очередь кадровый вопрос. За прошедшие пять лет сложилось множество коррупционных схем вокруг Донбасса и Крыма, а также вокруг российско-украинских отношений в целом, поясняет он.

«В случае с Донбассом очень распространена контрабанда лекарствами, товарами народного потребления и углем. В этой схеме были замешаны не только сотрудники СБУ Украины, но и финансово-промышленные группы. Вся схема «Роттердам +» является коррупционной. Это продажа донецкого угля по завышенным ценам. Эта схема работала до нынешнего года. В нее было вовлечено колоссальное количество людей, а СБУ в ней играла роль прикрытия», — заявил Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как отмечает политолог, в контрабанду на Украине было вовлечено от 1 до 10 тысяч людей. Нужно выявлять схемы контрабанды и решать кадровые вопросы в правоохранительных органах, говорит он.

«Но главным вопросом здесь будет то, кем именно заменить этих людей. Также нужно найти средства для того, чтобы обеспечить сотрудника очень хорошо, чтобы у него не было соблазна участвовать в существующих схемах либо создавать новые. Поэтому если на Украине попытаются достичь такой благородной цели, то на это уйдут годы. Все президентство Зеленского на это уйдет. Или для этого потребуются чрезвычайные меры», — рассказал политолог.

В качестве примера контрабанды эксперт привел поставку запчастей для военной техники ВСУ у предприятий, находящихся на территории РФ.

«Поскольку во времена экс-президента Украины Петра Порошенко действовал запрет на приобретение этих запчастей, то их получали через ряд фирм-прокладок, каждая из которых добавляла к стоимости конечного продукта. Это тоже можно рассматривать как контрабанду и коррупционную схему», — сообщил собеседник ФАН.

В середине прошлого месяца сообщалось, что сотрудники таможенной службы Белоруссии совместно с КГБ раскрыли мошенническую схему переправки оружия с Украины в Российскую Федерацию. Часть вооружения и боеприпасов шла через Белоруссию в Литву, а уже из прибалтийской страны незаконный товар доставляли в пункт назначения.