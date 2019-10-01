Ходорковский переманил активистов Навального для обострения протестов в Шиесе

Беглый олигарх Михаил Ходорковский пытается запустить цепь дестабилизации России путем использования бывших активистов Алексея Навального в рамках «мусорных протестов» в Шиесе.

Проблема избавления от мусора является крайне важной в современном мире. На решение задач по его утилизации выделяются серьезные средства. Однако не все довольны решением проблемы в виде создания мусоросжигающих заводов или свалок в отдаленности от населенных пунктов. К примеру, строительство мусорного полигона в Шиесе вызвало серьезный общественный резонанс.

Экотехнопарк «Шиес» находится в Архангельской области и представляет собой безопасную инфраструктуру по вывозу и хранению твердых коммунальных отходов с максимальными гарантиями отсутствия вреда экологии. Однако перспективный проект вызвал недовольство общества, причем довольно стихийно, что вызывает множество вопросов.

Активисты штаба Навального «на прикормке» у Ходорковского

Активное участие в деятельности против полигона в Шиесе приняли активисты местных организаций, а также люди, приехавшие из других регионов. Причем у активистов была четкая организация и даже лидеры движения. Речь идет о некоем Алексее Боровикове. Этот трижды судимый деятель в июле 2019 года стал руководителем штаба Навального в Архангельске. Он открыто призывал людей выходить на митинги против стройки в Шиесе и не подчиняться законным требованиям сотрудников полиции. Поддерживал протестные настроения также координатор штаба Александр Песков. Примечательно, что именно этот активист ранее призывал сотрудников архангельского штаба Навального переметнуться в структуру беглого олигарха Михаила Ходорковского «Открытая Россия», признанную нежелательной в РФ.

У штаба Навального в Архангельске по сомнительному стечению обстоятельств непосредственно перед протестной деятельностью в Шиесе возникли финансовые трудности. Для большинства активистов это стало поводом перебежать в «Открытую Россию», которая обещала солидное финансирование. Поддержал эту идею и Александр Песков, призвав вливаться в структуру Ходорковского. Таким образом, в распоряжении опального олигарха оказалась подготовленная для раскачивания обстановки в регионе структура. Чтобы не вызывать подозрений, ушедшие из штаба Навального сотрудники под покровительством «Открытой России» создали объединение «Свободный Север» и начали активно выступать против мусорного полигона в Шиесе.

Дорогие «игрушки» для слежки

Для развития нестабильности и раскачивания обстановки в регионе структура Ходорковского использовала довольно солидные ресурсы. Побывавший на протестной акции журналист «Экспресс-газеты» Василий Канашкевич сообщал, что вблизи территории стройки для активистов установлен строительный вагончик, который внутри выглядит как штаб ЦРУ. По его словам, на вагончике установлена внешняя камера, круглосуточно следящая за ходом строительства, проведен Интернет, имеется спутниковая связь, рации и прочее. Протест уже давно превратился в затянувшийся пикник с элементами тимбилдинга. При этом местных граждан на акциях фактически не бывает, с их работой справляются оплаченные Ходорковским активисты.

В их распоряжении находится дорогостоящая аппаратура с наклейками иностранных средств пропаганды — от немецкого телеканала Deutsche Welle до интернет-версии «МБХ-медиа». Неудивительно, что принадлежащий Ходорковскому ресурс написал о проблеме Шиеса столько же, сколько все остальные медиа России вместе взятые. Естественно, на реализацию поставленной цели Ходорковский средств не жалеет. В распоряжении активистов, которые работают возле стройки фактически вахтовым методом, имеется технологичное оборудование и дорогое снаряжение для проведения слежки за объектом. Это камеры, дроны и прочие дорогостоящие игрушки, которые обычные активисты никогда не используют. Это говорит о хорошем финансировании протестной деятельности.

Попытка Ходорковского запустить цепь дестабилизации в России через Шиес

Ходорковский стремится подвергнуть проблему Шиеса широкой огласке. Стоит отметить, что последняя акция 22 сентября по вопросу мусорного полигона прошла в 30 городах России. 26 марта «Открытая Россия» объявила о создании своих структурных подразделений как минимум в 44 регионах страны. Другими словами, во всех городах, где прошли пикеты по Шиесу, есть отделения «Открытой России». Ходорковский выводил на акции своих же активистов, создавая тем самым мнимую массовость протеста, придавая ему статус всероссийского.

Ходорковский старается раскачать обстановку в регионе, выбрав довольно выгодную для этого тему. Строительство мусорного полигона вызывает недовольство тех, кто даже не стремится разбираться в самой специфике сбора мусора. Экотехнопарк служит для временного хранения упакованных в герметичную пленку неутилизируемых компонентов.

Они не пахнут, не разлагаются и вообще не создают какого-либо фона. Кроме того, постоянно кивающие на решение мусорной проблемы в Европе США активисты забывают, что экотехнопарки там находятся в непосредственной близости от крупных городов, что не вызывает никаких проблем. К примеру, Джерси-сити — в США, Гетеборг и Лидчепинг — в Швеции, Любляна — в Словении и прочие.

Однако здравые доводы оплаченные Ходорковским активисты, перебежавшие из штаба Навального, слышать не хотят. Ведь они реализуют совершенно иную цель, которая выходит далеко за рамки недовольства по Шиесу. Она состоит в запуске Ходорковским цепочки протестов в регионах. Ввиду того, что уровень жизни населения в таких местах ниже, оно больше подвержено влиянию в рамках раскачивания обстановки, чем и пытается воспользоваться опальный олигарх.