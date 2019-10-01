Москва, 1 октября. Запад ведет против Москвы широкую информационную войну, главными инструментами которой являются дезинформация, ложь и бездоказательные обвинения, заявил член Совета Федерации РФ Андрей Климов.

По его словам, 30 сентября 2009 года был опубликован итоговый доклад международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года. Он напомнил, что над документом работала специальная комиссия, созданная Европейским союзом, был выделен бюджет 1,6 миллиарда евро.

Климов напомнил, что эксперты, собранные под руководством бывшего представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, сделали «довольно удивительные заявления». Так, комиссия «определила», что военные действия в августе 2008 года начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвал, перед которым якобы был массированный артиллерийский обстрел. При этом Грузия с точки зрения международного права имела право применить силу в Южной Осетии. Россия также могла отразить нападение на своих миротворцев средствами, пропорциональными угрозе.

Климов уточнил, что выводы о законности действий обеих сторон являются крайне редким примером объективного подхода к делу, связанному с Россией. Как пишет «ПолитРоссия», Грузия обстреляла мирный, спящий город. Климов подчеркнул, что «грузинская провокация» готовилась заранее.

«Как известно, заказ на разработку PR-программы этого грузинского блицкрига поступил в Голландию еще в ноябре 2007 года», — напомнил он.

Климов рассказал, как Запад поставил задачу «гнобить Россию». Эксперт подчеркнул, что Запад не смог удержаться, чтобы «не бросить камня» в Россию. Комиссия «пришла к выводу», что Москва якобы на протяжении долгого времени оказывала давление на Тбилиси, и поведение российской стороны нельзя назвать добрососедским.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осудил отсутствие реакции Запада на проявления русофобии в Грузии. Лавров также отметил, что Москва трезво оценивает роль США и их союзников на мировой арене. Однако Россия, указал он, ни от кого не отгораживается, готова к диалогу по тем вопросам, где видятся возможности для совместной работы в целях подавления общих для мирового сообщества проблем, таких как наркотрафик, терроризм или распространение оружия массового уничтожения.

Летом 2019 года в Грузии прошли протесты против РФ. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, открывая сессию Межпарламентской ассамблеи православия, сидел в кресле спикера парламента. Грузинская оппозиция возмутилась произошедшим, что вылилось в массовые беспорядки, хотя сам парламентарий заявлял, что он не выбирал место, и занял то, которое ему предложила принимающая сторона. Работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

К зданию парламента стихийно стекались радикально настроенные граждане, которые потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и председателя Службы безопасности страны.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал с креслом, в которое посадили Гаврилова, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Климов добавил, что против Москвы развернута масштабная информационная война.