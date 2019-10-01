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Климов рассказал, как Запад поставил задачу «гнобить Россию»

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Климов рассказал, как Запад поставил задачу «гнобить Россию»

Москва, 1 октября. Запад ведет против Москвы широкую информационную войну, главными инструментами которой являются дезинформация, ложь и бездоказательные обвинения, заявил член Совета Федерации РФ Андрей Климов.

По его словам, 30 сентября 2009 года был опубликован итоговый доклад международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года. Он напомнил, что над документом работала специальная комиссия, созданная Европейским союзом, был выделен бюджет 1,6 миллиарда евро.

Климов напомнил, что эксперты, собранные под руководством бывшего представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, сделали «довольно удивительные заявления». Так, комиссия «определила», что военные действия в августе 2008 года начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвал, перед которым якобы был массированный артиллерийский обстрел. При этом Грузия с точки зрения международного права имела право применить силу в Южной Осетии. Россия также могла отразить нападение на своих миротворцев средствами, пропорциональными угрозе.

Климов уточнил, что выводы о законности действий обеих сторон являются крайне редким примером объективного подхода к делу, связанному с Россией. Как пишет «ПолитРоссия», Грузия обстреляла мирный, спящий город. Климов подчеркнул, что «грузинская провокация» готовилась заранее.

«Как известно, заказ на разработку PR-программы этого грузинского блицкрига поступил в Голландию еще в ноябре 2007 года», — напомнил он.

Климов рассказал, как Запад поставил задачу «гнобить Россию». Эксперт подчеркнул, что Запад не смог удержаться, чтобы «не бросить камня» в Россию. Комиссия «пришла к выводу», что Москва якобы на протяжении долгого времени оказывала давление на Тбилиси, и поведение российской стороны нельзя назвать добрососедским.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осудил отсутствие реакции Запада на проявления русофобии в Грузии. Лавров также отметил, что Москва трезво оценивает роль США и их союзников на мировой арене. Однако Россия, указал он, ни от кого не отгораживается, готова к диалогу по тем вопросам, где видятся возможности для совместной работы в целях подавления общих для мирового сообщества проблем, таких как наркотрафик, терроризм или распространение оружия массового уничтожения.

Летом 2019 года в Грузии прошли протесты против РФ. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, открывая сессию Межпарламентской ассамблеи православия, сидел в кресле спикера парламента. Грузинская оппозиция возмутилась произошедшим, что вылилось в массовые беспорядки,  хотя сам парламентарий заявлял, что он не выбирал место, и занял то, которое ему предложила принимающая сторона. Работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

К зданию парламента стихийно стекались радикально настроенные граждане, которые потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и председателя Службы безопасности страны.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал с креслом, в которое посадили Гаврилова, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». 

Климов рассказал, как Запад поставил задачу «гнобить Россию»

Климов добавил, что против Москвы развернута масштабная информационная война.

«Если послушать то, что говорит Запад, то может показаться, что во всем плохом в мире виновата Москва, а ни к чему хорошему она не имеет никакого отношения. Логика простая: обвинять Россию во всем, в чем только можно обвинить», — подчеркнул он.

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Источник: ПолитРоссия
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