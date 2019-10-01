В РПЦ объяснили болезнь Заворотнюк «страшным грехом»

Москва, 1 октября. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов обрушился с критикой на актрису Анастасию Заворотнюк, которая пошла на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), чтобы зачать ребенка.

По его словам, данная процедура является «страшным грехом» и противоречит всем канонам церкви. Даже если пара оказалась бесплодной, ей ничто не мешает взять ребенка из детдома, вместо того, чтобы идти на подобные ухищрения и «ставить себя на место» высших сил, пишет «ФедералПресс».

«Самое страшное — делают не один эмбрион, а несколько. Затем ненужные просто убивают. Но ведь там уже зародилась жизнь! О какой духовности тут идет речь? Люди плюют на постулаты церкви, а затем решают крестить», — возмущается Смирнов.

Представитель РПЦ также подверг критике женщин, которые соглашаются стать суррогатными матерями. Он отметил, что предоставление своего тела на девять месяцев для вынашивания ребенка является «худшим видом проституции». Во многих странах, как например в Германии, за такое сажают.

Ранее сообщалось, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Официального подтверждения данной информации пока нет, поскольку родственники актрисы и ее представители по-прежнему хранят молчание.

По одной из версий, развитие опухоли могли спровоцировать попытки Заворотнюк омолодиться с помощью стволовых клеток. По другой версии, причиной развития онкологического заболевания стало ЭКО. В рамках данной процедуры из организма женщины извлекается яйцеклетка, которую искусственно оплодотворяют в пробирке. Появившийся таким образом эмбрион в течение 2-5 дней выращивают в инкубаторе, после чего переносят в полость матки для дальнейшего развития. Чаще всего к ЭКО прибегают пары, страдающие бесплодием.