Актриса Миронова в 46 лет родила второго ребенка

Москва, 1 октября. Заслуженная артистка театра и кино РФ Мария Миронова родила второго ребенка. Об этом 46-летняя актриса сообщила в Instagram.

Миронова поделилась с подписчиками радостным событием: актриса опубликовала снимок ножки малыша. При этом актриса не стала раскрывать пол ребенка и выбранное имя. Миронова сообщила, что решила родить в Греции.

«Наше греческое чудо явилось в мир», — написала актриса.

Прежде Миронова старалась скрыть радостное событие — на первых месяцах беременности артистка не показывала живот. Однако в августе звезда опубликовала фотографии с округлившимся животом.

Отметим, что для Мироновой это уже не первые роды. У актрисы есть 27-летний сын Андрей Миронов, имя которому выбрали в честь знаменитого деда. Миронов-младший уже успел сыграть в фильме «Спасти Ленинград».

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