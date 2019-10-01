Пострадавший при нападении в Москве сотрудник СК скончался

Москва, 1 октября. Раненный при нападении у здания СК в Москве сотрудник центрального аппарата Следственного комитета полковник Владислав Капустин скончался в реанимации НИИ Н. В. Склифосовского.

«Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Владислав Капустин скончался только что», — приводит ТАСС слова источника в медицинских кругах.

По информации прессы, сотрудник СК получил ранение грудной клетки в области сердца, задета аорта. Источники СМИ утверждали, что шансов выжить у Капустина практически не было.

Ранее в понедельник стало известно о нападении неизвестного на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ на проходной у главного здания ведомства в Техническом переулке в центре Москвы. Злоумышленник ранил полковника ножом. Мужчину доставили в больницу для оказания экстренной помощи.

Сообщается, что атаковавший сотрудника СК задержан, с ним работают следователи. Выясняются причины и обстоятельства нападения.