Регионам разрешат поэтапное введение новых нормативов потребления тепла

Москва, 1 октября. Регионам могут разрешить поэтапный переход на новые нормативы потребления тепла, чтобы не допустить резкого повышения цен на тарифы. Соответствующее предложение направил главе Минстроя РФ депутат Госдумы Борис Гладких.

Напомним, новые нормативы вступят в силу с 1 января 2020 года. Согласно им, при расчете должны приниматься во внимание год постройки, этажность, материалы стен многоквартирных и жилых домов, климат.

Гладких считает, что регионам надо дать возможность самостоятельно принимать решение до установки в домах коллективных счетчиков тепловой энергии. Он напомнил, что еще в 2015 году инициировал перенос срока ввода единых нормативов с 2016 года на 2020 год, а 27 мая 2019 года поднимал вопрос поэтапного перехода на новые нормативы на совещании экспертного совета при думском комитете по энергетике.

Депутат обратил внимание, что в 2020 году нормативы по теплу значительно вырастут для одно- и четырехэтажных домов, построенных до 1999 года, а это может вызвать социальную напряженность. В Хабаровске по одноэтажным домам рост составит 84,1% а по двухэтажным — 77,4%.

Минстрой уже отреагировал на обращение Гладких, сообщив, что сроки утверждения единых нормативов будут сохранены, однако администрации регионов по согласованию с министерством смогут определять график поэтапного перехода, пишет «Парламентская газета».