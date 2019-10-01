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Российский реконструктор разочаровался в «мощи» французского флота

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Российский реконструктор разочаровался в «мощи» французского флота

Тулон (Франция), 1 октября. Бывший тульский реконструктор, предприниматель, руководитель центра «Витязь» Иван Осипов побывал на французской военно-морской базе в Тулоне. Впечатлениями о военном флоте Франции он поделился на своей странице в Instagram.

По словам Осипова, он с детства интересовался военными кораблями, поэтому возможность увидеть «всю мощь» французского флота очень взволновала россиянина. Однако после посещения базы в Тулоне реконструктор разочаровался.

«Мощью ее назвать сложно. Так, горстка боеспособных единиц и чутка беспробудно устаревших посудин», — написал Осипов.

Россиянину удалось увидеть авианосец «Шарль де Голль», являющийся флагманом военного флота Франции. По словам Осипова, корабль хоть и «живой», но порядком «уставший». Также реконструктор смог увидеть вертолетоносцы типа «Мистраль», дюжину фрегатов и эскадренных миноносцев. Кроме того, в гавани располагались форты, построенные еще при Наполеоне для защиты от вторжения с моря.

«Несмотря на отсутствие визуального могущества, попасть в гавань было крайне интересно», — приводит слова Осипова SM-News.

Российский реконструктор разочаровался в «мощи» французского флота

Отметим, что вертолетоносцы типа «Мистраль», о которых упомянул реконструктор, должны были поступить в распоряжение флота РФ в 2014 году, однако в связи с антироссийскими санкциями Франция отказалась выполнять условия контракта. Ранее сообщалось, что в 2020 году в России начнут проектировать собственные корабли-доки, которые станут аналогами «Мистралей».

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Источник: Instagram
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