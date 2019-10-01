Росстат выяснил, в каком возрасте россияне чаще подают на развод

Москва, 1 октября. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) провела исследование и выяснила, в каком возрасте мужчины и женщины в РФ чаще подают на развод.

По данным службы, в общей сложности в прошлом году было расторгнуто 583 942 брака. Согласно имеющейся информации, самый популярный возраст разводящихся россиян — 30-34 года. К примеру, в прошлом году женщины подавали на развод 115 219 раз, мужчины — 86236.

В Росстате указали на то, что второй по «популярности» возраст разводов у мужчин и женщин не совпадает. У представительниц прекрасной половины человечества это 25-29 лет — в этой категории в прошлом году было зафиксировано 104 108 разводов. У мужчин на втором месте возрастная категория от 35 до 39 лет — 66878 разводов, сообщает «Ридус».

Отмечается, что в возрасте от 40 до 59 лет разводится почти равное количество мужчин и женщин — с разницей в несколько тысяч человек. Специалисты службы также указали на то, что у пенсионеров разница возраста увеличивается. Например, в 60-летнем возрасте и старше на развод подавали 13850 женщин и 18161 мужчина.