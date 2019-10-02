Делегация журналистов побывала на российской авиабазе в Сирии

Дамаск, 2 октября. Делегация СМИ из шестидесяти изданий посетила посетила российскую авиабазу «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Напомним, что 30 сентября исполнилось ровно четыре года с начала военной операции российских ВКС на территории сирийской республики. В итоге с помощью российской стороны официальному Дамаску удалось сделать невозможное — победить семилетний терроризм и отвоевать свои территории обратно.

Как отмечалось в материале ФАН, уже в первые несколько месяцев с момента появления в небе над Сирийской Арабской Республикой российские самолеты совершили более семи тысяч вылетов с базы «Хмеймим» и уничтожили почти 13 тысяч военных объектов джихадистов.

Стоит добавить, что в последнее время представители средств массовой информации все чаще приезжают в Сирию, в ее освобожденные от боевиков регионы, чтобы задокументировать процесс восстановления страны после многолетней оккупации боевиков.

Благодаря помощи российского союзника официальным силам Сирии удалось вернуть южную часть провинции Дамаск (это произошло впервые за всю историю военного конфликта), провинции Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра, Даръа, освободить древний город Пальмира, север Хомса и юг Хамы.

Ранее сообщалось, что делегация средств массовой информации, представляющая около 60 изданий из России, Европы, Азии и Латинской Америки, посетила города в южной части Идлиба и на севере Хамы, которые совсем недавно были освобождены усилиями сирийской правительственной армии.

Кроме того, журналистам удалось побывать на распределении гуманитарной помощи мирным жителям, которые вернулись в свои дома в Хан-Шейхуне. Гуманитарную помощь привез российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).