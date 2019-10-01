Эксперт рассказал, как ракеты «Калибр» будут справляться с авианосцами США

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о принципиальном отличии ракет «Калибр» от ракет комплекса «Гранит».

Ранее бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил в интервью РИА Новости, что российская крылатая ракета «Калибр» современнее и быстрее ракет комплекса П-700 «Гранит». По его словам, новейшие российские крылатые ракеты нельзя сбить средствами противовоздушной обороны.

«Гранитом» вооружены наши подводные лодки типа «Курск», надводные корабли. У «Гранита» скорость меньше, чем у ракет нового поколения «Калибр», но они действительно выпускаются по надводным кораблям и авианосцам. Есть тактика ведения боевых действий: снимаются сначала корабли противоракетного барьера, снимаются корабли охранения авианосца, а уже потом основной удар «Гранитом» наносится по авианосцу», — сообщил Валуев.

Однако с экс-командующим Балтийском флотом не совсем согласен военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он напомнил, что ракеты семейства «Калибр» создавались на основе двух проектов: стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 и противокорабельных ракет «Альфа», относящихся к ОКР «Бирюза».

«Эта ракета еще советской разработки. В основе «Калибров» была советская крылатая ракета комплекса С-10 «Гранат», которая стояла на вооружении подводных лодок. Ее доработали и модернизировали. А что касается П-700 «Гранит», то совсем недавно китайцы заявляли, что ракета этого комплекса представляет очень серьезную угрозу для американских авианосцев. Но если сравнивать эти ракеты по характеристикам, то с точки зрения боеголовки, «Гранит» имеет более тяжелую БЧ (боевую часть). Да, «Гранит» не может пролететь такое расстояние как «Калибр», но это ракета создавалась под вполне конкретную задачу — уничтожение надводных кораблей противника», — поясняет эксперт.

Отметим, противокорабельными ракетами комплекса П-700 оснащались атомные подлодки проектов 949 «Гранит» и 949А «Антей», тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144.2 «Орлан», а также тяжелые авианесущие крейсеры проекта 1143.5 «Кречет». Сами ракеты оснащаются фугасно-проникающими боевыми частями весом в 584—750 кг, либо тактическими ядерными БЧ.

«По сути дела, когда стая таких ракет летит, их довольно сложно сбить. Да, можно уничтожить одну-две, но четыре или шесть ракет уже доставят очень серьезные проблемы нашим противникам. Что касается скоростных характеристик, то у «Гранита» скорость тоже довольно приличная. «Калибр» же, можно сказать, универсальная ракета, которая подходит как для ударов по надводным, так и наземным целям. При этом они обходятся дешевле и они меньше по размерам, соответственно на один корабль можно установить несколько десятков таких ракет. На тех же «Курсках», это достаточно большая лодка, до недавнего времени самая большая однокорпусная лодка («Омск», Томск»), стояло 24 ракеты в шахтах. Так что по авианосцам противника «Калибры» будут запускаться пачками», — продолжает аналитик.

По словам Василия Дандыкина, сейчас каждая из представленных противокорабельных ракет выполняет свои задачи, причем справляется с ними хорошо.

«Конечно развитие техники и ракетной техники активно идет вперед. Тем не менее, я считаю, что до сей поры, ракеты «Гранит» стоят на вооружении «Петра Великого» и тех крейсеров, которые сейчас модернизируются, они все же остаются очень грозной силой. Когда будет происходить перевооружение, и к нам придут гиперзвуковые ракеты «Циркон», будет происходить списание старых ракет и их носителей», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, китайские СМИ ранее сообщали, что российские ракеты комплекса П-700 «Гранит» обладают самым большим потенциалом для борьбы с американскими авианосными группировками.